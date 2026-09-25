Лудогорец с куп отличия на „Футболист на футболистите“ 2026, Ивайло Чочев с най-престижната награда

Халфът бе избран за „Футболист на футболистите“ и най-добър полузащитник, а Моника Балиова спечели приза при жените

Лудогорец получи редица отличия на церемонията „Футболист на футболистите“ 2026, която се проведе тази вечер в София.

Най-престижната награда отиде при Ивайло Чочев, който бе избран за „Футболист на футболистите“ в традиционното гласуване сред капитаните на останалите отбори в първенството.

Халфът получи още едно признание за представянето си през сезон 2025/26, след като бе определен и за най-добър полузащитник.

Моника Балиова е №1 при жените

При жените наградата за най-добра футболистка получи Моника Балиова. Тя бе отличена след исторически сезон за женския отбор на Лудогорец.

Тимът за първи път в своята история стана шампион на България, като успя да триумфира и с Купата на България.

Лудогорец има сериозно присъствие и в идеалния отбор на Първа лига за сезон 2025/26. В него попаднаха трима представители на клуба – Петър Станич, Сон и Ивайло Чочев.