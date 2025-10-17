От 7 до 10 октомври в конгресно-изложбения център «Експофорум» се проведе XIV Санктпетербургски международен газов форум.

На събитието бяха обсъдени тенденциите в развитието на световния пазар на природен газ, както и перспективите за международно сътрудничество в условията на променящата се икономическа и геополитическа среда.

Форум-2025 стана най-мащабният в историята си: той обедини 35 800 участници от 52 държави – представители на компании, държавни служители, водещи експерти, аналитици, учени и студенти от специализирани университети. Програмата беше отразена от над 500 руски и международни журналисти.

На 123 събития бяха представени над 900 презентации. 620 компании представиха своите авангардни разработки, модерно оборудване и иновативни технологии.

Централната експозиция беше „Газпром – територия на технологичното лидерство“. По време на форума бяха подписани редица двустранни документи, включително международни.

🏭 На 9 октомври се проведе ключовото събитие на форума – пленарното заседание „Пазарът на газ 2025-2035: нови форми в контекста на трансформацията“.

В заседанието взеха участие следните почетни гости: Председателят на Управителния съвет на публично акционерно дружество „Газпром“ А.Милер, Министърът на енергетиката на Руската Федерация С.Цивильов, Първият заместник Министър-председател на Република Казахстан Р.Скляр, заместник Министър-председателят на Република Беларус В.Каранкевич, федералният Министър на петролните, газовите и водните ресурси на Ислямска Република Пакистан А.Малик, Министърът на енергетиката и природните ресурси на Република Турция А.Байрактар.

В пленарната сесия участва и Директорът на Департамента за информация и преса на Министерството на външните работи на Руската Федерация М.Захарова, която разказа за информационния компонент на енергийната проблематика.

