Ден 1 от 2025 Chery International User Summit официално стартира
Едно от най-емблематичните събития за китайския автомобилен гигант Chery стартира днес, 17 октомври, в родния за марката град Уху. 2025 Chery International User Summit е мероприятие с участници от цял свят, чиято цел е да запознае присъстващите с разновидните продукти на Chery Group, както и с дейностите на дружеството извън автомобилостроенето. Събитието ще продължи 5 дни, от 17 до 21 октомври, всеки от които ще бъде изпълнен с многобройни демонстрации на технологичното развитие на компанията, както и дългосрочните ѝ цели.
Местоположението на събитието е централата на Chery Group в Уху, Китай, град с население от около три милиона жители, разположен на приблизително 350 километра от Шанхай. Разположени из цялата локация има модели автомобили от всичките марки на дружеството – Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, iCar и Lepas, представени в различни конфигурации и в хомологации спрямо териториите и пазарите, на които превозните средства се продават като например кросоувъри от Jaecoo със спецификация за лагеруване за Океания.
В закритите помещения на централата биват разположени още десетки автомобили на дружеството, достъпът до които е абсолютно свободен за тези, които желаят да разгледат по-обстойно. Впечатление прави изложения първи автомобил някога произведен от Chery, реликва от историята на компанията, напуснал поточната линия през 1999 година.
От особен интерес са изложените задвижващи системи, с които се оборудват автомобилите, като сред тях са CSH – хибридната система на Chery, демонстрирана на елементи електромобилна батерия, аксиален магнитен електродвигател, електрическа система с горивна клетка и двигател с вътрешно горене, работещ на водород.
Денят продължи с посещение на централата на AiMOGA, подразделение на Chery Group, което се занимава с разработването на физически ИИ асистенти, целта на които е да бъдат имплементирани в ежедневието на хората. Демонстрираха два продукта – хуманоиден робот и робот-куче. Целта на тези асистенти е да бъдат имплементирани в роли като асистенти в супермаркети или в шоуруми, като от AiMOGA твърдят, че с разработките им върху ориентацията, интелекта и фината моторика на роботите, това може да се случи скоро.
Ден 1 завърши с гала вечер, където представители на компанията ни предоставиха интересни факти за бранда, като например, че Chery e на 233 позиция във Fortune Global 500, което са 152 позиции по-високо от предходната година, както и реални истории от потребители на марката и техните впечатления за качество, дизайн и сигурност.
Член на нашия екип присъства на събитието и ще продължи да споделя любопитна информация за предстоящите дни на мероприятието.
Текст и снимки: Иван Златанов
Day 1 of the Chery International User Summit 2025 Officially Kicks Off
One of the most iconic events for the Chinese automotive giant Chery officially started today, October 17, in the brand’s hometown of Wuhu. The Chery International User Summit 2025 brings together participants from around the world with the aim of introducing them to the wide range of products offered by Chery Group, as well as the company’s activities beyond automotive manufacturing. The event will run for five days, from October 17 to 21, each filled with numerous demonstrations of the company’s technological advancements and long-term goals.
The event takes place at Chery Group’s headquarters in Wuhu, China — a city with a population of around three million, located approximately 350 kilometers from Shanghai. Across the entire venue, visitors can explore vehicles from all of the group’s brands — Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, iCar, and Lepas — presented in various configurations and homologations tailored to the specific regions and markets where the vehicles are sold, such as Jaecoo crossovers outfitted for overlanding in Oceania.
Inside the headquarters’ exhibition halls, dozens more vehicles are on display, with open access granted to those who wish to take a closer look. Particularly striking is the very first car ever produced by Chery — a relic from the company’s history that rolled off the assembly line in 1999.
Of particular interest are the showcased powertrain systems used in Chery vehicles. These include CSH — Chery’s hybrid system — which was demonstrated in component form, alongside an electric vehicle battery, an axial magnetic electric motor, a fuel cell electric system, and a hydrogen-powered internal combustion engine.
The day continued with a visit to the headquarters of AiMOGA, a subsidiary of Chery Group focused on developing physical AI assistants designed to be integrated into people’s daily lives. Two products were demonstrated — a humanoid robot and a robot dog. These assistants are intended for roles such as helpers in supermarkets or showrooms, and according to AiMOGA, developments in navigation, intelligence, and fine motor skills suggest their real-world implementation may happen soon.
Day 1 concluded with a gala evening, where company representatives shared interesting facts about the brand — for example, Chery now ranks 233rd on the Fortune Global 500 list, which is 152 places higher than the previous year — as well as real stories from Chery users and their impressions of the brand’s quality, design, and safety.
A member of our team is attending the event and will continue to share fascinating insights over the coming days.
Text and photos: Ivan Zlatanov