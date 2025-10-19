Венко Мадолев с „Царствени сънища“ на Царя 6

Новата изложба на Венко Мадолев излиза от тъмата на въображението

На 6 ноември, четвъртък, от 18:30 ч., в галерия Art Club Diplomat (ул. „Цар Освободител“ 6, София) Венко Мадолев ще открие една от най- големите си самостоятелни изложби, в една от най- старите художествени галерии в България. Изложбата е озаглавенa“Царствени сънища”.

Тази експозиция ще пренесе посетителя в своеобразен царски свят. За Мадолев картините не са просто визуални образи, а портали към други измерения, където времето и пространството се огъват под тежестта на подсъзнанието.

Художникът и стилът

Венко Мадолев е завършил специалност „Графика“ в Националната художествена академия, в класа на проф. Галилей Симеонов В ранните си работи той се придържа към строго изразени линии, контраст и минимален цветови диапазон, но с всяка следваща изложба допуска все по-голямо богатство на тонове и нюанси.

Днес творчеството му се характеризира със смесена техника — въглен, креда, пастел, акцентни мазки с акрил — които създават усещане за пластичност и дишане на платното. Цветовата гама е наситена, но не крещяща — Мадолев залага на балансирано контрапунктиране на светлина и полутони, което умее да прелее в ефирни преходи между реалност и метафора.

Теми, послания, визуални мотиви

В „Царствени сънища“ художникът разгръща обширна палитра от теми — от властващи митологични и духовни архетипи до интимни символи на преобразяване и вътрешни пътища. Често в платната му се срещат фигури-королеви, силуети, летящи същества или покрити с воали образи — като че ли самите сънища са материализирани и заели място в салона на галерията.

Посетителят ще може да срещне мостове между земното и небесното, между светлината и сенките, между спомените и утрешната надежда. Някои платна сякаш шепнат истории за изгубени царства и пътувания в тъмни нощи, други — визуализират пробуждане, възкресение и трансформация.

Какво да очакваме?

Вернисажът на 6 ноември ще бъде съпроводен от артистично слово, представяне на творчеството от куратор, както и възможност посетителите да разговарят с автора. Изложбата ще остане на показ до края на ноември.Галерията, разположена в центъра на София, предоставя интимна атмосфера, в която зрителят може да се потопи в пространството на Мадолев без да се чувствува притиснат от обем. Очаква се голям интерес, особено от любители на символизма, съвременната живопис и експресивното визуално мислене.

