„Човека Глас“ Красимир Аврамов с грандиозен концерт-спектакъл в Зала 1 на НДК

На 29 ноември 2025 г. сцената на Зала 1 в НДК ще се превърне в арена на магия, вдъхновение и музика, която говори на езика на душата.

Един от най-запомнящите се и разпознаваеми гласове на българската сцена – Красимир Аврамов, познат като Човека Глас, ще представи своя грандиозен концерт-спектакъл, който обещава да бъде незабравимо преживяване за всички сетива.

Уникалният глас, който не просто се чува, а се усеща

Красимир Аврамов не просто пее – той разказва истории с гласа си. Истории за любов, сила, надежда, за красотата и драмата на човешките емоции. Със своята характерна попопера стилистика и световно признание, той ще пренесе публиката в свят, където всяка нота носи послание, а всяко изпълнение е изповед.

Музика, която вълнува

Визуален спектакъл, който омагьосва

Атмосфера, която може да се изживее само на живо

Сцената ще оживее с внушителна мултимедия, светлинни ефекти и специални гости, а програмата ще включва както емблематични негови хитове, така и премиерни изпълнения, подготвени специално за тази вечер. Това не е просто концерт – това е сценичен разказ, изплетен от звук, визия и душа.

Къде? Зала 1, НДК

Кога? 29.11.2025 г., начало в 19:30 ч.

Билети? Вече са налични в Eventim.bg и kupibileti.bg

Местата са ограничени, а интересът – очаквано голям. Не отлагайте!

Една вечер. Един глас. Един спомен за цял живот.

Времето спира, когато гласът говори направо на сърцето. На 29 ноември се подгответе да бъдете разтърсени, вдъхновени и развълнувани. Красимир Аврамов – Човека Глас ще ви докосне по начин, по който само истинското изкуство може.

Споделете с близките си, поканете приятели и се потопете в магията на едно събитие без аналог.

Facebook

Twitter



Shares