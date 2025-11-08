В Белия дом се проведe разговор между президентите на Казахстан, Съединените щати и премиерата на Израел

По време на срещата в Овалния кабинет се състоя съвместен телефонен разговор между президентите на Казахстан и САЩ и министър-председателя на Израел Бинямин Нетаняху, съобщава агенция Kazinform, позовавайки се на Акорда.

Основна тема на разговора беше намерението на Република Казахстан да се присъедини към Авраамовите споразумения.

Главата на нашето държава подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е успял да постигне забележителни резултати, които на мнозина са се стрували недостижими, като е създал реални предпоставки за установяване на траен мир в Близкия изток.

Присъединявайки се към Авраамовите споразумения, Казахстан се стреми да допринесе за преодоляване на конфронтацията, насърчаване на диалога и подкрепа на международното право въз основа на Устава на ООН.

Решението на Казахстан не засяга задълженията на нашата страна по отношение на двустранните отношения с нито една от държавите, като представлява естествено продължение и проява на многостранната дипломация, насочена към подпомагане на мира и сигурността.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп високо оцени решението на президента на Казахстан да се присъедини към Авраамовите споразумения, като отбеляза, че то ще насърчи други страни да подкрепят тази инициатива.

— Това е важна крачка напред в изграждането на мостове по целия свят. Днес все повече страни са готови да поемат по пътя на мира и просперитета чрез моите Авраамови споразумения“, заяви Доналд Тръмп след телефонен разговор.

По-рано Доналд Тръмп отбеляза, че Казахстан е първата страна по време на втория му мандат, която се присъединява към Авраамовите споразумения.

Споразуменията на Авраам бяха подписани през 2020 г. между Израел, ОАЕ и Бахрейн по време на първия президентски мандат на Тръмп. По-късно към тях се присъединиха Мароко и Судан, което беше първият случай на нормализиране на отношенията между Израел и арабските страни за четвърт век.

автор: Гульжан Тасмаганбетова

източник: www.inform.kz

