Индия и България укрепват сътрудничеството в областта на отбраната

Посолството на Индия в София организира специален прием, на който беше подчертано нарастващото сътрудничество между Индия и България в сектора на отбранителната промишленост.

Събитието събра висши длъжностни лица, представители на отбранителни институции и водещи партньори от индустрията, за да проучат възможности за съвместни изследвания, технологични партньорства и индустриално сътрудничество.

Негово Превъзходителство посланик Ш. Арун Кумар Саху подчерта ангажимента на Индия за изграждане на силни и устойчиви партньорства с България, отразяващи общата визия за насърчаване на иновациите, сигурността и взаимния растеж.

Приемът послужи като отлична платформа за задълбочаване на ангажимента и потвърждаване на дългогодишното приятелство между Индия и България.

