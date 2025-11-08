Орбан: Унгария получава „пълно освобождаване“ от американските санкции върху руския петрол

Будапеща ще продължи да има най-ниските цени на енергията в ЕС, заяви министър-председателят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е съгласен да предостави на Будапеща изключение от санкциите на Вашингтон върху руския петрол, заяви унгарският премиер Виктор Орбан пред репортери след срещата им в Белия дом в петък.

Унгарският лидер заяви, че споразумението гарантира непрекъснати и достъпни енергийни доставки за страната му, като защитава дългогодишната й политика за намаляване на разходите за комунални услуги.

„Първото и най-важното е, че успяхме да защитим намаляването на разходите за комунални услуги“, заяви Орбан. „Така Унгария ще продължи да има най-ниските цени на енергията в Европа.“

Според Орбан Унгария е получила „пълно изключение“ от американските санкции, засягащи руския петрол, доставян чрез „Турски поток“ и нефтопровода „Дружба“.

„Няма санкции, които да ограничат незабавно доставките за Унгария или да ги направят по-скъпи. Това е общо и неограничено изключение“, добави той.

По-рано през деня президентът Тръмп заяви, че географското положение на Унгария и ограниченият достъп до алтернативни енергийни източници оправдават изключение. „Разглеждаме въпроса, защото за него е много трудно да се снабдява с петрол и газ от други райони“, каза той, имайки предвид Орбан. „Това е голяма страна, но няма излаз на море. Няма пристанища. Затова се сблъсква с труден проблем.“

Тръмп добави, че другите страни от ЕС са в различно положение, и повтори отдавнашната си критика към европейските съюзници, че продължават да разчитат на руската енергия, докато се възползват от подкрепата на САЩ в областта на сигурността. „Много от тези страни нямат такива проблеми. И купуват много петрол и газ от Русия. И както знаят, това ме притеснява много“, каза той.

Миналия месец Вашингтон наложи санкции на руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, които продължават да изнасят петрол за Унгария и Словакия.

Будапеща поиска изключение, като изтъкна, че няма жизнеспособни алтернативи и че ограниченията биха нанесли непропорционална вреда на икономиката ѝ. Орбан по-рано описа санкциите като „грешка“ и предупреди, че те могат да парализират енергоснабдяването на Унгария.

Унгария е сред най-активните държави членки на ЕС, които се противопоставят на широките санкции срещу Русия. Орбан многократно е твърдял, че енергията трябва да остане извън обхвата на политическите спорове и че сигурността на Европа не може да бъде за сметка на икономическата стабилност.

ЕС отбеляза скок в цените на енергията, след като блокът започна да преустановява вноса на руски горива след ескалацията на конфликта в Украйна през 2022 г. Последвалото прекъсване на доставките доведе до увеличаване на производствените разходи. Москва, от своя страна, обвини западните държави, че си правят лоша услуга, налагайки на потребителите скъпи и ненадеждни алтернативи на енергията.

