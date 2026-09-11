Хулио Веласкес говори преди гостуването на Левски на Ботев Вр

Старши треньорът на „сините“ ще даде пресконференция в събота, а последната тренировка преди срещата ще бъде закрита за фенове и медии

Старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя срещу „Ботев“ (Враца) от деветия кръг на Първа лига.

Брифингът е насрочен за 15:00 часа в събота, 12 септември, и ще се проведе в залата за пресконференции в Сектор В на стадион „Георги Аспарухов“.

По-рано през деня футболистите на „Левски“ ще проведат последната си тренировка преди гостуването във Враца. Заниманието започва в 11:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“ и ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Левски гостува във Враца в неделя

Двубоят между „Ботев“ (Враца) и „Левски“ ще се играе в неделя, 13 септември, от 17:45 часа.

Срещата ще се проведе на стадион „Христо Ботев“ във Враца и е част от деветия кръг на Първа лига.