Семейните предприятия допринасят с 60% за БВП на ОАЕ

Министерството на икономиката и туризма потвърди, че семейните предприятия допринасят с около 60% от БВП на ОАЕ, осигуряват над 80% от заетостта и представляват близо 90% от всички компании в частния сектор в страната, което ги прави основен стълб в подкрепата на визията „Ние, ОАЕ 2031“ за удвояване на националния БВП до 3 трилиона дирхама.

Министерството сподели тези цифри по време на открита дискусия, в която участваха представители на шест големи семейни предприятия в ОАЕ, с цел да се засили прякото им участие и да им се даде възможност да се възползват от напредналата законодателна и регулаторна среда в страната.

Абдулазиз Ал-Нуаими, помощник-заместник-министър по предприемачеството и регулаторния сектор на икономическите въпроси в министерството, подчерта, че ОАЕ е постигнала значителен напредък в разработването на конкурентна и интегрирана законодателна рамка в подкрепа на растежа и дългосрочното проспериране на семейните предприятия.

Той отбеляза, че министерството е приело първото в света всеобхватно законодателство, посветено на този жизненоважен сектор – Федерален указ-закон № 37 от 2022 г. за семейните предприятия. Министерството също така издаде четири министерски решения, с които се създава Единен регистър на семейните предприятия, въвежда се рамката на Семейната харта, определят се процедури за обратно изкупуване на акции от семейни компании и се дава възможност за издаване на различни категории акции.

Заместник-министърът обясни, че Единният регистър на семейните предприятия вече функционира напълно и понастоящем включва 18 компании и предоставя услуги като регистрация, издаване на сертификати и депозиране на харти.

Той също така направи преглед на правната и регулаторната рамка, установена съгласно Закона за семейните предприятия, както и на механизмите, предназначени да подкрепят устойчивостта на сектора, да подобрят управлението и да осигурят плавен преход между поколенията.

Той също така очерта възможностите и факторите, които могат да насърчат семейните предприятия да разширят дейността си и инвестициите си в сектори на новата икономика.

На срещата бяха обсъдени и основните предизвикателства, засягащи развитието на семейните предприятия в ОАЕ, по-специално вътрешните различия между второто поколение и следващите собственици, които могат да нарушат стабилността на резултатите и да попречат на дългосрочния растеж.

В отговор на това участниците обсъдиха жизнеспособни решения съгласно Федерален указ-закон № 37 от 2022 г., който предлага опростена правна рамка за управление на собствеността, управлението и прехода между поколенията.

източник: www.wam.ae

