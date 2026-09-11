Президентството с позиция за помилването от Илияна Йотова през 2022 г.

От „Дондуков“ 2 посочват, че решението е взето след предложение на Комисията по помилването и експертно медицинско становище за здравословното състояние на осъдения

Прессекретариатът на президента разпространи позиция във връзка с журналистически запитвания за лице, помилвано в края на 2022 г. от Илияна Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент.

От президентската институция посочват, че информация за случая е публикувана в Регистъра на помилваните лица, но името на човека не се съобщава заради изискванията за защита на личните данни.

Оттам уточняват още, че съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за „Държавен вестник“ указите за помилване не се публикуват в изданието.

Президентството: Решението е взето след обстойна проверка

Според разпространената информация решенията за помилване се вземат по предложение на Комисията по помилването към президента.

Комисията извършва проверка на фактите и обстоятелствата по всяка постъпила молба и изисква становища от компетентните държавни органи.

В конкретния случай е било поискано и получено експертно становище за здравословното състояние на лицето от специална медицинска комисия в седемчленен състав по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

От президентството уточняват, че тази комисия има правомощия да прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини.

Осъден на 15 години затвор, изтърпял 5 години

Според данните, разпространени от президентската институция, присъдата на молителя е от 2019 г. и се отнася за деяния, извършени през 1999–2000 г.

От президентството посочват, че случаят е свързан с внос, трафик и продажба на наркотични вещества в Гърция, а лицето е било осъдено на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпяло 5 години.

Към момента на помилването през 2022 г. изпълнението на наказанието вече е било прекъснато за период от две години заради влошеното здравословно състояние на осъдения, се казва още в позицията.

Разяснението на президентството идва на фона на публични и политически въпроси около решението за помилване и обстоятелствата, при които то е било взето.