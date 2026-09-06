Измиването на ориза не е задължително във всяка рецепта – понякога помага за пухкави и отделени зрънца, а друг път точно нишестето е необходимо за правилната текстура.

Оризът изглежда като един от най-лесните продукти за приготвяне, но още преди да включим котлона възниква въпросът: трябва ли да го измием?

Краткият отговор е – зависи от ястието.

Кога е добре да измием ориза?

Когато изплакнем ориза няколко пъти със студена вода, от повърхността на зрънцата се отстранява част от свободното нишесте. Така при варенето те са по-малко склонни да се слепват.

Затова измиването е добра идея, когато искаме пухкав ориз с ясно отделени зрънца – например при басмати, жасминов ориз, пилаф или обикновен ориз за гарнитура.

Сложете ориза в купа, залейте го със студена вода и внимателно го разбъркайте с ръка. Водата бързо ще стане мътна. Излейте я и повторете няколко пъти, докато стане значително по-бистра.

Не е необходимо обаче да продължавате, докато водата стане абсолютно прозрачна.

А кога е по-добре да не го мием?

Има ястия, при които нишестето не е враг, а част от рецептата.

Най-добрият пример е ризотото. При постепенното добавяне на бульон и разбъркването оризът освобождава нишесте, което помага да се получи характерната кремообразна консистенция. Затова оризът за ризото обикновено не се изплаква предварително.

Подобен принцип важи и за други рецепти, при които търсим по-кремообразна или лепкава текстура.

А какво да правим с ориза за суши?

Тук ситуацията е различна. Въпреки че готовият ориз за суши трябва да бъде лепкав, той обикновено се измива добре преди готвене. Целта не е зрънцата да станат напълно отделени, а да се премахне излишното повърхностно нишесте и да се постигне правилната текстура.

Най-лесното правило

Ако се колебаете, запомнете следното:

Искаме отделени и пухкави зрънца – измиваме ориза.

Искаме кремообразна консистенция, както при ризото -обикновено не го измиваме.

Правим суши – измиваме го.

Опаковката дава конкретни инструкции – следваме тях, защото различните сортове и продукти могат да изискват различна подготовка.

Така че няма универсален отговор на въпроса дали оризът трябва да се мие. Понякога няколко изплаквания са тайната на пухкавия ориз, а понякога нишестето, което бихме отмили, е точно това, от което рецептата се нуждае.

Текст: Жаклин Златанова

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