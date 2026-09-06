Открийте историческото и модерното лице на китайската столица – от величествения Забранен град и Великата китайска стена до древните храмове, императорските градини и традиционните хутуни.

Пекин е град, в който древната китайска история се среща с един от най-модерните мегаполиси в света. Столицата на Китай предлага изключително разнообразие от забележителности – императорски дворци, древни храмове, традиционни квартали, огромни площади, музеи и части от Великата китайска стена.

Официалният туристически портал на Пекин поставя сред основните забележителности Забранения град, Великата китайска стена, Летния дворец, Храма на небето и площад „Тянанмън“.

Забраненият град – сърцето на императорски Пекин

Една от първите забележителности, които трябва да бъдат посетени в Пекин, е Забраненият град, известен днес като Дворцовия музей. Огромният дворцов комплекс се намира в самия център на града и е бил императорски дворец на 24 императори от династиите Мин и Цин.

Строителството му започва през 1406 г. и основната част от комплекса е завършена през 1420 г. Днес Забраненият град е сред най-значимите исторически паметници на Китай и е известен като един от най-големите и най-добре запазени дървени дворцови комплекси в света.

Комплексът включва множество дворци, церемониални зали, вътрешни дворове, градини и декоративни порти. Червените стени и жълтите покриви са сред най-разпознаваемите символи на традиционната китайска императорска архитектура. Разходката през Забранения град разкрива мащаба на императорската власт – огромни пространства, симетрично планирани оси и впечатляваща архитектура, която е била създадена не само за практичност, но и за да подчертава статуса на императора.

Днес Дворцовият музей съхранява огромна колекция от произведения на изкуството и исторически предмети. Според туристическия портал на Пекин колекцията му включва повече от 1,8 милиона произведения и предмети от императорското наследство.

Ако планирате посещение, е добре да предвидите няколко часа, защото комплексът е огромен. Официалната информация на Пекин посочва и система за предварителна резервация на билети.

Великата китайска стена – едно от чудесата на Китай

Нито едно пътуване до Пекин не би било пълно без посещение на Великата китайска стена. Въпреки че стената преминава през множество провинции и райони на Китай, няколко от най-популярните участъци се намират в близост до Пекин.

Сред най-известните са Бадалин и Мутяню. Официалният портал на Пекин определя Бадалин като един от основните туристически обекти в града, а Мутяню е сред най-добре запазените участъци от епохата на династията Мин.

Мутяню е особено добър избор за хора, които искат да съчетаят историческото преживяване с красиви планински пейзажи. Участъкът има реставрирани кули и крепостни съоръжения, а стената се изкачва и спуска по зелените хълмове.

Официалният туристически портал на Пекин посочва, че Мутяню разполага с 22 кули, запазени в традиционен стил.

За фотографите Великата китайска стена предлага различно лице през всеки сезон. През пролетта околните планини са зелени, през лятото растителността е гъста, през есента склоновете се оцветяват в златисто и червено, а през зимата снегът създава драматични пейзажи.

Площад „Тянанмън“ – историческият център на Пекин

Площад „Тянанмън“ е едно от най-разпознаваемите пространства в китайската столица. Той се намира непосредствено пред Забранения град и има огромно историческо и политическо значение.

Самата площадна зона е сред най-големите градски площади в света, а около нея се намират важни национални институции и исторически сгради.

Една от най-известните сгради тук е портата Тянанмън, която исторически е била главната порта към императорския град по време на династиите Мин и Цин.

Посещението на площада често се комбинира със Забранения град, тъй като двете забележителности се намират непосредствено една до друга.

Храмът на небето – място за императорски ритуалиХрамът на небето е един от най-впечатляващите религиозни и архитектурни комплекси на Пекин. Той е построен през първата половина на XV век и е използван от императорите на династиите Мин и Цин за церемонии и молитви за доб

Най-разпознаваемата сграда е Залата за молитви за добра реколта – кръгла конструкция с характерен син покрив. Архитектурата е изпълнена със символика, свързана с традиционните китайски представи за отношенията между небето, земята и човека.

ЮНЕСКО определя Храма на небето като забележителен пример за древната китайска архитектура и ландшафтен дизайн.

Комплексът е разположен в голям парк и е особено приятен за разходка. Ранните часове са интересни и заради местните жители, които използват парковите пространства за упражнения, танци, тай чи и социални занимания.

Летният дворец – императорска градина край езерото

Летният дворец е едно от най-красивите места в Пекин за хора, които обичат паркове, градини и традиционна архитектура. Комплексът съчетава дворци, павилиони, храмове, мостове и огромното езеро Кунмин.

ЮНЕСКО определя Летния дворец като шедьовър на китайския ландшафтен дизайн, в който природният пейзаж от хълмове и вода е съчетан с архитектурни елементи.

Една от най-живописните части е Дългият коридор – покрита галерия, украсена с традиционни картини. Разходката покрай езерото предлага прекрасни гледки към павилионите, мостовете и хълмовете.

Хутуните – традиционното лице на Пекин

За да се види Пекин извън грандиозните императорски паметници, си струва да се посетят хутуните – традиционните тесни улички и квартали, оформени около типичните пекински дворове siheyuan.

Официалният туристически портал на Пекин включва разходката из хутоните сред преживяванията, които посетителите не бива да пропускат.

Хутоните дават възможност да се види по-спокойната страна на града. Сред тесните улици могат да се открият малки магазини, ресторанти, чайни и традиционни жилища.

Това е и чудесно място за разходка с велосипед или пеша, особено ако искате да усетите атмосферата на стария Пекин.

Парк Дзиншан – една от най-добрите гледки към Забранения град

Непосредствено северно от Забранения град се намира паркът Дзиншан. Централният хълм предлага панорамна гледка към дворцовия комплекс и историческия център на Пекин.

Това е едно от местата, които са особено подходящи за фотографиране. От върха може да се види симетричното разположение на Забранения град и огромният градски пейзаж зад него.

Най-добре е да посетите парка в ден с добра видимост. При ясно време гледката към Забранения град е особено впечатляваща.

Националният музей на Китай

Пекин е чудесна дестинация и за любителите на музеите. Националният музей на Китай се намира в непосредствена близост до площад „Тянанмън“ и представя историята, културата и изкуството на Китай.

Туристическият портал на Пекин го включва сред основните места за културно опознаване на града.

Музеят е подходящ избор за дъждовен или много горещ ден, когато разглеждането на откритите забележителности е по-малко комфортно. За любителите на историята той може да бъде едно от най-съдържателните места в целия град.

Храмът Лама – духовната атмосфера на Пекин

Храмът Йонхъ, известен като Храмът Лама, е един от най-известните будистки храмове в Пекин. Официалният туристически портал го определя като важен храм от времето на императорския двор на династията Цин.

Комплексът впечатлява с традиционните си порти, дворове, павилиони и религиозни статуи. Атмосферата е значително по-различна от тази в Забранения град и показва друга страна на историческия Пекин.

Старият летен дворец – руините на Юанминюан

Юанминюан, известен като Стария летен дворец, някога е бил огромен императорски градински комплекс. Днес посетителите могат да видят неговите руини и да научат повече за историята на мястото.

Официалният туристически портал на Пекин описва парка като съставен от градините Юанминюан, Чанчун и Цичун.

Руините са особено интересни за хората, които искат да разберат по-добре сложната история на Китай през XIX век. Днес паркът съчетава исторически останки с големи зелени пространства.

Минските гробници

На север от централната част на Пекин се намират Минските гробници – комплекс от императорски мавзолеи, свързани с тринадесет императори от династията Мин.

До гробниците води известната Свещена алея, украсена с каменни статуи на животни и митични същества. Официалният туристически портал на Пекин посочва комплекса сред важните исторически забележителности на града.

Пекинската опера и традиционната култура

Пекин не е само град на древните сгради. Той е и важно средище на китайското сценично изкуство. Един от най-интересните културни спектакли за чуждестранните посетители е Пекинската опера.

Цветните костюми, гримът, музиката, движенията и специфичният начин на изпълнение превръщат представлението в уникално културно преживяване.

Пекинската кухня – задължителна част от пътуването

Едно от преживяванията, които не бива да се пропускат, е прочутата пекинска патица. Ястието е част от кулинарната идентичност на града и се приготвя по традиционен начин с хрупкава кожа и тънки палачинки.

Официалният туристически портал на Пекин включва дегустацията на пекинска патица сред характерните преживявания за посетителите.

Освен патицата, градът предлага огромно разнообразие от регионални китайски кухни, улична храна и традиционни закуски. Хутоните и местните пазари са добри места за откриване на по-непознати вкусове.

Кога е най-добре да посетите Пекин?

Пекин може да бъде посещаван през цялата година, но пролетта и есента често са особено приятни за туристически обиколки. Тези сезони позволяват по-комфортно разглеждане на забележителностите на открито.

Есента е особено красива заради цветовете на парковете и планините около Великата китайска стена.

Зимата също има своето очарование, особено ако има сняг. Тогава Забраненият град и Великата китайска стена придобиват съвсем различен вид.

Лятото е по-топло и понякога влажно, но зелените паркове и градини са особено красиви.

Пекин – град, който заслужава повече от няколко дни

Пекин е дестинация, в която историята не е отделена от съвременния живот. В рамките на един ден можете да преминете от древен императорски дворец към модерен квартал, от традиционен хутон към огромен търговски център или от храм на повече от пет века към съвременен музей.

Най-известните забележителности – Забраненият град, Великата китайска стена, Храмът на небето и Летният дворец – са само началото. Градът предлага още хутуни, паркове, музеи, храмове, пазари и кулинарни преживявания.

Ако посещавате Пекин за първи път, започнете със Забранения град и площад „Тянанмън“, отделете цял ден за Великата китайска стена и включете Храма на небето и Летния дворец в следващите дни. След това оставете време просто да се разходите из старите квартали и да усетите ритъма на града.

Пекин не е място, което се разглежда само чрез списък със забележителности. Това е град, който трябва да бъде преживян – чрез неговата архитектура, история, паркове, кухня и традиционна култура.

Статия на Кристина Тенева

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