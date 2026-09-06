Хонконгският филмов фестивал през 2026 г. отново представя хонконгски филми и актьори на камбоджанска публика.

На 4 септември 2026 г. представянето на Хонконгския филмов фестивал за 2026 г. се проведе в Legend Cinemas, клон Olympia и Legend Cinemas, клон Eden, Пном Пен.

Прожекционното събитие предостави на камбоджанската публика завладяващ поглед към хонконгски филми, а също така включи и участието на режисьори и актьори от Хонконг, които се срещнаха и общуваха с фенове в Камбоджа.

Тазгодишното събитие се проведе от 4 до 6 септември 2026 г. с прожекция на седем внимателно подбрани филма от Хонконг в Legend Cinemas, Olympia Branch и Legend Cinemas, Eden Branch, Пном Пен.

Хонконгският филмов фестивал през 2026 г. се представя от Азиатската академия за филмови награди (AFAA) с финансовата подкрепа на Агенцията за развитие на културните и творческите индустрии (CCIDA), Фонда за развитие на филмовото изкуство (FDF) и Хонконгската икономическа и търговска служба (HKETO), в партньорство с Westec Media Limited и с подкрепата на мястото на провеждане от Legend Cinemas.

Програмата е част и от усилията на AFAA за популяризиране на азиатското кино, разширяване и изграждане на аудитория и укрепване на връзките между хонконгските и международните филмови професионалисти.

Програмата за 2026 г. се проведе в петък вечерта, 4 септември 2026 г., в кино „Легенда“, клон „Олимпия“, с прожекция на филма „Неидентифицирано убийство“.

За да направи откриващата прожекция още по-специална, режисьорът и актьорският състав на филма ще бъдат в Камбоджа, за да се срещнат с публиката, включително: Джак Лий – режисьор на „Неидентифицирано убийство“ Роналд Лам – актьор на „Неидентифицирано убийство“

Кени Уонг – актьор на „Неидентифицирано убийство“ След прожекцията публиката ще има възможност да участва в специална сесия с въпроси и отговори с режисьорите и актьорския състав, за да получи по-задълбочено разбиране за производствения процес, актьорските умения и историята зад филма.

На откриващото събитие ще присъстват и други хонконгски художници и творци, представящи известните филми в тазгодишната програма.

Режисьорът на „Afterpiece“ Кийн Уонг ще се присъедини към камбоджанската програма за сесия с въпроси и отговори след прожекцията на филма на 5 септември от 16:35 ч. в Legend Cinemas, Eden Branch.

Представяйки „Райска птица“, актьорите Джейдън Чунг и Йънг Нга Ман също ще дойдат в Камбоджа, за да се срещнат с публиката в сесия с въпроси и отговори след прожекцията на филма на 5 септември в 19:25 ч.

Присъствието на тези художници и творци е специална възможност за камбоджанските киномани, тъй като те не само ще могат да гледат хонконгски филми на големия екран, но и ще общуват с изключителните таланти. С прожекцията на филма в Камбоджа, режисьорите, както и актьорите и актрисите на хонконгските звезди, изразиха радостта и гордостта си от прожекцията му. Това е добър филм за гледане, който носи радост на публиката, а също така предава много образователни послания за живота на хората в обществото.

С прожекцията на тези филми, които са режисирали и в които са участвали в Камбоджа, те се надяват, че камбоджанската публика ще хареса и ще продължи да подкрепя работата им. Те също така се надяват, че ще имат възможността да продуцират и снимат в Камбоджа в бъдеще, за да увеличат потенциала на хонконгските филми, тъй като Камбоджа има много привлекателен пейзаж за заснемане.

Седем хонконгски филма ще бъдат прожектирани в тазгодишната програма в кино Legend, клон Eden, от 4 до 6 септември 2026 г., като билетите се предлагат на специална цена от само 2000 риела. Всички филми ще бъдат прожектирани на кантонски, със субтитри на кхмерски, английски и китайски.

Филмовият фестивал в Хонконг е не само платформа за публиката да изследва креативността и многообразието на хонконгското кино, но и създава възможност за режисьори, творци и филмовата общност между Хонконг и Камбоджа да укрепят връзките и да обменят опит.

автор: Chanthu

източник: ams.com.kh