Най-важните райони на Чунцин – Юйчжун, Юбей, Дзянбей и още

Чунцин е град, който трудно може да бъде разбран от една карта или от един квартал. Огромният китайски мегаполис е съставен от множество райони с различен характер – от историческия Юйчжун и модерния Дзянбей до зеления Юбей, университетския Шапинба и живописния Нан’ан. Всеки от тях показва различно лице на Чунцин.

Чунцин е известен като „планинския град“.

Причината се вижда още при първото посещение.

Улиците се изкачват и спускат.

Сградите са построени на различни нива.

Метро линиите преминават през сгради.

Реките Яндзъ и Дзилин се срещат в централната част.

А квартал, който изглежда близо на картата, понякога изисква доста време заради релефа и огромните размери на града.

Официално Чунцин управлява 37 района и окръга, а централната градска зона обхваща ключови райони като Юйчжун, Дзянбей, Нан’ан, Шапинба, Юбей, Дзюлунпо, Бейбей и други.

Затова, ако планирате пътуване, е много по-полезно да мислите за Чунцин район по район.

1. Юйчжун – историческото и туристическо сърце на Чунцин

Ако посещавате Чунцин за първи път, Юйчжун (Yuzhong) е районът, от който най-логично е да започнете.

Той заема полуострова в централната част на града, между реките Яндзъ и Дзилин.

Тук се намират някои от най-популярните места в целия Чунцин:

Хунядун (Hongyadong)

Цзефанбей (Jiefangbei)

Шибати (Shibati)

Куейшин тауър

Луохан храм

Chaotianmen

Това е районът, в който най-добре се вижда прочутият контраст на Чунцин – стара архитектура, модерни небостъргачи, стръмни улици и огромни транспортни съоръжения.

През 2026 г. Юйчжун продължава активно да развива т.нар. „река–скала–улица–пещера–небе“ туристически и търговски пространства, като районът вече има 65 такива специално оформени сцени.

2. Хунядун – мястото, което превърна Юйчжун в интернет сензация

Хунядун е може би най-фотографираното място в Чунцин.

Сградите изглеждат като традиционни дървени къщи, построени върху склоновете.

Вечер целият комплекс светва.

На фона се виждат небостъргачите.

Под него текат реките.

А туристическите лодки преминават по водата.

Това е един от най-добрите примери за начина, по който Чунцин превръща сложния си релеф в туристическо предимство.

3. Цзефанбей – центърът на модерния град

Ако Юйчжун е сърцето на туристическия Чунцин, Цзефанбей е неговото модерно градско лице.

Тук има:

луксозни магазини, хотели, ресторанти, търговски центрове, офисни сгради,

огромни рекламни екрани.

В центъра стои Монументът на народното освобождение.

Днешният район е един от основните бизнес и търговски центрове на града.

Официалният туристически портал на Чунцин отбелязва, че Цзефанбей е едновременно исторически символ и ядро на оживения централен бизнес район.

4. Шибати – старият Чунцин между стълбите

Шибати („Осемнадесетте стъпала“) е едно от местата, които показват стария градски характер на Чунцин.

Традиционният маршрут свързва по-високите и по-ниските части на Юйчжун.

Тук ще откриете:

каменни стълби, малки ресторанти, магазини, традиционни закуски, старинна архитектура, малки улички.

Районът е реставриран, но запазва историческата структура на улиците.

Той е особено интересен за хората, които искат да видят не само модерните небостъргачи, а ежедневния образ на стария Чунцин.

5. Chaotianmen – мястото, където се срещат две реки

В североизточния край на полуостров Юйчжун се намира Chaotianmen.

Тук се срещат:

река Дзилин и река Яндзъ.

Мястото е едно от най-добрите за разбиране на географията на града.

Оттук се виждат мостове, небостъргачи, речен транспорт и огромната градска структура.

А вечер гледката става особено впечатляваща.

6. Юбей – модерният север на Чунцин

Юбей (Yubei) е един от районите, които най-добре показват икономическата трансформация на Чунцин.

Той се намира северно от централната градска зона.

Районът е важен за:

aвиацията, логистиката, индустрията, новите технологии, жилищното строителство, международната търговия

Официалният портал на Юбей го определя като важен център за отварянето на Чунцин към света, с ключова роля на международното летище Дзянбей и платформите за въздушен и воден транспорт.

7. Международното летище Дзянбей – главната въздушна врата

Ако пристигате със самолет, вероятно първото място, което ще видите от Юбей, е международното летище Дзянбей.

То превръща района в естествен транспортен център.

Юбей официално се позиционира като важен въздушен и международен транспортен хъб на Чунцин.

Това е районът, който е особено подходящ за хора, които идват в Чунцин за:

бизнес, конференции, изложения, международни събития, дълъг престой в северната част на града.

8. Юбей е по-зелен, отколкото бихте очаквали

Юбей не е само бизнес и летище.

Районът има много паркове, зелени площи и езера.

Това го прави интересен за хора, които искат да останат по-дълго в Чунцин и предпочитат по-спокойна среда.

Официалната информация за района посочва паркове, езера, градини и различни природни и културни обекти сред туристическите му ресурси.

9. Дзянбей – един от най-оживените бизнес райони

Дзянбей (Jiangbei) е един от най-важните райони за пазаруване, развлечения и бизнес.

Най-известното място тук е Guanyinqiao.

Това е огромен търговски район, пълен с:

магазини, ресторанти, търговски центрове, кафенета, барове, улична храна,метро връзки.

Официалният сайт на района определя Guanyinqiao като национална туристическа зона 4A и важен комплексен център за търговия, развлечения и градски туризъм.

10. Guanyinqiao – мястото за вечерни разходки

Ако искате да усетите модерния нощен живот на Чунцин, Guanyinqiao е сред най-добрите избори.

Площадите са огромни.

Рекламните екрани са навсякъде.

Магазините работят до късно.

А улиците са пълни с хора.

През 2026 г. районът продължава да разширява търговската и развлекателната си инфраструктура.

11. Дзянбей е важен и заради транспорта

Guanyinqiao е свързан с няколко линии на градския железопътен транспорт.

Това е важно за туристите, защото Чунцин е огромен и придвижването с метро често е много по-удобно от такси или автомобил.

12. Шапинба – районът на университетите и знанието

Шапинба (Shapingba) има съвсем различен характер.

Това е район, свързан с:

университети, образование, наука, култура, медицина, технологии

Официалната администрация го определя като основен център за образование, наука, култура и здравеопазване в централната градска зона. Районът има около 1,49 млн. постоянно население и през 2025 г. е реализирал БВП от 132,26 млрд. юана.

13. Цъцикоу – старият град на Шапинба

Цъцикоу (Ciqikou) е едно от най-интересните места в Шапинба.

Старият град има повече от хилядолетна история и традиционно е бил важен търговски център по река Дзилин.

Тесните улици са изпълнени с:

малки магазини, чайни, местни специалитети, занаяти, сувенири, традиционни къщи.

Официалният профил на Шапинба определя Цъцикоу като исторически и културен квартал и го свързва с т.нар. Bayu култура.

14. Шапинба не е само старинни улици

Районът съчетава исторически квартали с модерна градска среда.

Three Gorges Square е един от центровете на градския живот.

Тук има магазини, ресторанти, обществени пространства и транспортни връзки.

Интересното е, че само на кратко разстояние оттук можете да попаднете в Цъцикоу и да усетите атмосферата на стария Чунцин.

15. Нан’ан – районът с най-хубавите гледки към центъра

От другата страна на Яндзъ се намира Нан’ан (Nan’an).

Този район е особено интересен заради гледките към централния Чунцин.

Тук се намира Nanbin Road – една от популярните крайречни зони.

А по склоновете на Наншан можете да откриете зелени пространства, ресторанти и места с панорамни гледки.

Това е един от районите, които са особено подходящи за вечерни снимки.

16. Наншан – когато искате да видите Чунцин отгоре

Наншан е един от най-добрите райони за панорамна гледка към градския силует.

Оттук можете да видите:

Юйчжун, Цзефанбей, Хунядун, мостовете, Яндзъ, огромната градска агломерация.

Ако целта ви е да направите снимка, която показва колко огромен е Чунцин, Наншан е едно от местата, които си заслужават.

17. Дзюлунпо – районът на изкуството и градската култура

Дзюлунпо (Jiulongpo) е голям район в западната част на централния Чунцин.

Най-познатият му градски център е Yangjiaping.

Тук ще откриете:

търговски улици, ресторанти, културни пространства, модерни жилищни комплекси, нощен живот.

През лятото на 2026 г. именно Yangjiaping беше избран за стартова точка на Chongqing Nightlife Season, с десетки събития, свързани с храна, пазаруване и развлечения.

18. Дзюлунпо е чудесен избор за вечер

Ако сте вече посетили Хунядун и Цзефанбей, но искате да видите къде местните хора прекарват вечерта, Yangjiaping е добра алтернатива.

Тук атмосферата е по-скоро на голям китайски градски район, отколкото на туристическа атракция.

Именно това го прави интересен.

19. Бейбей – зелената страна на Чунцин

Ако централният Чунцин ви се стори прекалено шумен, Бейбей (Beibei) е една от най-добрите посоки.

Районът е известен с природата си.

Тук се намира планината Дзинюн, която предлага горски пейзажи, пешеходни маршрути и по-чист въздух.

Това е място за хора, които искат да комбинират посещението на мегаполиса с природа.

20. Бейбей показва защо Чунцин е наричан „град на планините и водата“

Официалната информация за Чунцин подчертава, че градът съчетава огромна градска среда с планини, реки, каньони, карстови пейзажи и природни обекти.

Бейбей е един от районите, в които тази характеристика се усеща най-силно.

Тук небостъргачите постепенно отстъпват място на гори и планински склонове.

21. Дадуку – индустриалният Чунцин

Дадуку (Dadukou) е район, който показва индустриалната страна на Чунцин.

Тук исторически са концентрирани промишлени дейности и работнически квартали.

Днес районът се променя и постепенно се преориентира към:

модерни услуги, култура, нови градски пространства, жилищни райони, технологични индустрии.

Той е по-малко туристически от Юйчжун, но е важен за разбирането на икономическата история на града.

Чунцин не е един град – той е цял свят от различни райони

Най-голямата грешка при посещение на Чунцин е да се мисли за него като за едно единствено място.

Юйчжун показва историята и най-фотогеничния градски пейзаж.

Дзянбей показва модерния търговски Чунцин.

Юбей показва новата икономика, авиацията и разрастващия се град.

Шапинба разкрива университетския и културния живот.

Нан’ан предлага едни от най-добрите гледки към центъра.

Дзюлунпо показва по-ежедневното лице на огромния мегаполис.

Бейбей доказва, че зад небостъргачите започват планини и гори.

Именно това разнообразие прави Чунцин толкова различен от други китайски мегаполиси.

Тук няма ясно разделение между старо и ново, град и планина, река и небостъргач.

Всичко е на едно място.

И ако разполагате с поне три или четири дни, най-добрият начин да опознаете Чунцин е да не се ограничавате само до Хунядун.

Разгледайте районите един по един – тогава ще разберете защо Чунцин е един от най-необичайните мегаполиси в Китай.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Unsplash, Pixels, Pixabay