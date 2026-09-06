Най-важните райони на Чунцин – Юйчжун, Юбей, Дзянбей и още
Чунцин е град, който трудно може да бъде разбран от една карта или от един квартал. Огромният китайски мегаполис е съставен от множество райони с различен характер – от историческия Юйчжун и модерния Дзянбей до зеления Юбей, университетския Шапинба и живописния Нан’ан. Всеки от тях показва различно лице на Чунцин.
Чунцин е известен като „планинския град“.
Причината се вижда още при първото посещение.
Улиците се изкачват и спускат.
Сградите са построени на различни нива.
Метро линиите преминават през сгради.
Реките Яндзъ и Дзилин се срещат в централната част.
А квартал, който изглежда близо на картата, понякога изисква доста време заради релефа и огромните размери на града.
Официално Чунцин управлява 37 района и окръга, а централната градска зона обхваща ключови райони като Юйчжун, Дзянбей, Нан’ан, Шапинба, Юбей, Дзюлунпо, Бейбей и други.
Затова, ако планирате пътуване, е много по-полезно да мислите за Чунцин район по район.
1. Юйчжун – историческото и туристическо сърце на Чунцин
Ако посещавате Чунцин за първи път, Юйчжун (Yuzhong) е районът, от който най-логично е да започнете.
Той заема полуострова в централната част на града, между реките Яндзъ и Дзилин.
Тук се намират някои от най-популярните места в целия Чунцин:
Хунядун (Hongyadong)
Цзефанбей (Jiefangbei)
Шибати (Shibati)
Куейшин тауър
Луохан храм
Chaotianmen
Това е районът, в който най-добре се вижда прочутият контраст на Чунцин – стара архитектура, модерни небостъргачи, стръмни улици и огромни транспортни съоръжения.
През 2026 г. Юйчжун продължава активно да развива т.нар. „река–скала–улица–пещера–небе“ туристически и търговски пространства, като районът вече има 65 такива специално оформени сцени.
2. Хунядун – мястото, което превърна Юйчжун в интернет сензация
Хунядун е може би най-фотографираното място в Чунцин.
Сградите изглеждат като традиционни дървени къщи, построени върху склоновете.
Вечер целият комплекс светва.
На фона се виждат небостъргачите.
Под него текат реките.
А туристическите лодки преминават по водата.
Това е един от най-добрите примери за начина, по който Чунцин превръща сложния си релеф в туристическо предимство.
3. Цзефанбей – центърът на модерния град
Ако Юйчжун е сърцето на туристическия Чунцин, Цзефанбей е неговото модерно градско лице.
Тук има:
луксозни магазини, хотели, ресторанти, търговски центрове, офисни сгради,
огромни рекламни екрани.
В центъра стои Монументът на народното освобождение.
Днешният район е един от основните бизнес и търговски центрове на града.
Официалният туристически портал на Чунцин отбелязва, че Цзефанбей е едновременно исторически символ и ядро на оживения централен бизнес район.
4. Шибати – старият Чунцин между стълбите
Шибати („Осемнадесетте стъпала“) е едно от местата, които показват стария градски характер на Чунцин.
Традиционният маршрут свързва по-високите и по-ниските части на Юйчжун.
Тук ще откриете:
каменни стълби, малки ресторанти, магазини, традиционни закуски, старинна архитектура, малки улички.
Районът е реставриран, но запазва историческата структура на улиците.
Той е особено интересен за хората, които искат да видят не само модерните небостъргачи, а ежедневния образ на стария Чунцин.
5. Chaotianmen – мястото, където се срещат две реки
В североизточния край на полуостров Юйчжун се намира Chaotianmen.
Тук се срещат:
река Дзилин и река Яндзъ.
Мястото е едно от най-добрите за разбиране на географията на града.
Оттук се виждат мостове, небостъргачи, речен транспорт и огромната градска структура.
А вечер гледката става особено впечатляваща.
6. Юбей – модерният север на Чунцин
Юбей (Yubei) е един от районите, които най-добре показват икономическата трансформация на Чунцин.
Той се намира северно от централната градска зона.
Районът е важен за:
aвиацията, логистиката, индустрията, новите технологии, жилищното строителство, международната търговия
Официалният портал на Юбей го определя като важен център за отварянето на Чунцин към света, с ключова роля на международното летище Дзянбей и платформите за въздушен и воден транспорт.
7. Международното летище Дзянбей – главната въздушна врата
Ако пристигате със самолет, вероятно първото място, което ще видите от Юбей, е международното летище Дзянбей.
То превръща района в естествен транспортен център.
Юбей официално се позиционира като важен въздушен и международен транспортен хъб на Чунцин.
Това е районът, който е особено подходящ за хора, които идват в Чунцин за:
бизнес, конференции, изложения, международни събития, дълъг престой в северната част на града.
8. Юбей е по-зелен, отколкото бихте очаквали
Юбей не е само бизнес и летище.
Районът има много паркове, зелени площи и езера.
Това го прави интересен за хора, които искат да останат по-дълго в Чунцин и предпочитат по-спокойна среда.
Официалната информация за района посочва паркове, езера, градини и различни природни и културни обекти сред туристическите му ресурси.
9. Дзянбей – един от най-оживените бизнес райони
Дзянбей (Jiangbei) е един от най-важните райони за пазаруване, развлечения и бизнес.
Най-известното място тук е Guanyinqiao.
Това е огромен търговски район, пълен с:
магазини, ресторанти, търговски центрове, кафенета, барове, улична храна,метро връзки.
Официалният сайт на района определя Guanyinqiao като национална туристическа зона 4A и важен комплексен център за търговия, развлечения и градски туризъм.
10. Guanyinqiao – мястото за вечерни разходки
Ако искате да усетите модерния нощен живот на Чунцин, Guanyinqiao е сред най-добрите избори.
Площадите са огромни.
Рекламните екрани са навсякъде.
Магазините работят до късно.
А улиците са пълни с хора.
През 2026 г. районът продължава да разширява търговската и развлекателната си инфраструктура.
11. Дзянбей е важен и заради транспорта
Guanyinqiao е свързан с няколко линии на градския железопътен транспорт.
Това е важно за туристите, защото Чунцин е огромен и придвижването с метро често е много по-удобно от такси или автомобил.
12. Шапинба – районът на университетите и знанието
Шапинба (Shapingba) има съвсем различен характер.
Това е район, свързан с:
университети, образование, наука, култура, медицина, технологии
Официалната администрация го определя като основен център за образование, наука, култура и здравеопазване в централната градска зона. Районът има около 1,49 млн. постоянно население и през 2025 г. е реализирал БВП от 132,26 млрд. юана.
13. Цъцикоу – старият град на Шапинба
Цъцикоу (Ciqikou) е едно от най-интересните места в Шапинба.
Старият град има повече от хилядолетна история и традиционно е бил важен търговски център по река Дзилин.
Тесните улици са изпълнени с:
малки магазини, чайни, местни специалитети, занаяти, сувенири, традиционни къщи.
Официалният профил на Шапинба определя Цъцикоу като исторически и културен квартал и го свързва с т.нар. Bayu култура.
14. Шапинба не е само старинни улици
Районът съчетава исторически квартали с модерна градска среда.
Three Gorges Square е един от центровете на градския живот.
Тук има магазини, ресторанти, обществени пространства и транспортни връзки.
Интересното е, че само на кратко разстояние оттук можете да попаднете в Цъцикоу и да усетите атмосферата на стария Чунцин.
15. Нан’ан – районът с най-хубавите гледки към центъра
От другата страна на Яндзъ се намира Нан’ан (Nan’an).
Този район е особено интересен заради гледките към централния Чунцин.
Тук се намира Nanbin Road – една от популярните крайречни зони.
А по склоновете на Наншан можете да откриете зелени пространства, ресторанти и места с панорамни гледки.
Това е един от районите, които са особено подходящи за вечерни снимки.
16. Наншан – когато искате да видите Чунцин отгоре
Наншан е един от най-добрите райони за панорамна гледка към градския силует.
Оттук можете да видите:
Юйчжун, Цзефанбей, Хунядун, мостовете, Яндзъ, огромната градска агломерация.
Ако целта ви е да направите снимка, която показва колко огромен е Чунцин, Наншан е едно от местата, които си заслужават.
17. Дзюлунпо – районът на изкуството и градската култура
Дзюлунпо (Jiulongpo) е голям район в западната част на централния Чунцин.
Най-познатият му градски център е Yangjiaping.
Тук ще откриете:
търговски улици, ресторанти, културни пространства, модерни жилищни комплекси, нощен живот.
През лятото на 2026 г. именно Yangjiaping беше избран за стартова точка на Chongqing Nightlife Season, с десетки събития, свързани с храна, пазаруване и развлечения.
18. Дзюлунпо е чудесен избор за вечер
Ако сте вече посетили Хунядун и Цзефанбей, но искате да видите къде местните хора прекарват вечерта, Yangjiaping е добра алтернатива.
Тук атмосферата е по-скоро на голям китайски градски район, отколкото на туристическа атракция.
Именно това го прави интересен.
19. Бейбей – зелената страна на Чунцин
Ако централният Чунцин ви се стори прекалено шумен, Бейбей (Beibei) е една от най-добрите посоки.
Районът е известен с природата си.
Тук се намира планината Дзинюн, която предлага горски пейзажи, пешеходни маршрути и по-чист въздух.
Това е място за хора, които искат да комбинират посещението на мегаполиса с природа.
20. Бейбей показва защо Чунцин е наричан „град на планините и водата“
Официалната информация за Чунцин подчертава, че градът съчетава огромна градска среда с планини, реки, каньони, карстови пейзажи и природни обекти.
Бейбей е един от районите, в които тази характеристика се усеща най-силно.
Тук небостъргачите постепенно отстъпват място на гори и планински склонове.
21. Дадуку – индустриалният Чунцин
Дадуку (Dadukou) е район, който показва индустриалната страна на Чунцин.
Тук исторически са концентрирани промишлени дейности и работнически квартали.
Днес районът се променя и постепенно се преориентира към:
модерни услуги, култура, нови градски пространства, жилищни райони, технологични индустрии.
Той е по-малко туристически от Юйчжун, но е важен за разбирането на икономическата история на града.
Чунцин не е един град – той е цял свят от различни райони
Най-голямата грешка при посещение на Чунцин е да се мисли за него като за едно единствено място.
Юйчжун показва историята и най-фотогеничния градски пейзаж.
Дзянбей показва модерния търговски Чунцин.
Юбей показва новата икономика, авиацията и разрастващия се град.
Шапинба разкрива университетския и културния живот.
Нан’ан предлага едни от най-добрите гледки към центъра.
Дзюлунпо показва по-ежедневното лице на огромния мегаполис.
Бейбей доказва, че зад небостъргачите започват планини и гори.
Именно това разнообразие прави Чунцин толкова различен от други китайски мегаполиси.
Тук няма ясно разделение между старо и ново, град и планина, река и небостъргач.
Всичко е на едно място.
И ако разполагате с поне три или четири дни, най-добрият начин да опознаете Чунцин е да не се ограничавате само до Хунядун.
Разгледайте районите един по един – тогава ще разберете защо Чунцин е един от най-необичайните мегаполиси в Китай.
Статия на Кристина Тенева
Снимки: Unsplash, Pixels, Pixabay