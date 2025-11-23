неделя, ноември 23, 2025
Общество

Традиционен фестивал на българската култура „Слънчев бряг“ в Краснодар

С голям успех се проведе на 22 ноември в Дома на народите на Кубан в гр. Краснодар традиционният фестивал на българската култура „Слънчев бряг“.

Организатор на събитието е обществената организация на българите в Краснодар „Шипка“. Сред гостите на фестивала бяха представители на българската общност от Крим и Херсонска област.

През тази година организацията на българите в Краснодар отбеляза 20-годишнина от своето създаване.

Автор: Здравко Димитров

