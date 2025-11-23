Атанас Зафиров: Няма място за безцелни промени между двете четения на бюджета за догодина

Бюджетът със сигурност е социален.

Това заяви в ефира на предаването „Неделя 150“ по БНР Атанас Зафиров, вицепремиер и председател на Националния съвет на БСП и на коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“.

Зафиров подчерта, че до последния ден преди да бъде внесен бюджета, той е бил дискутиран на заседания на Съвета за съвместно управление и оттук нататък това е общ бюджет, който трябва да бъде защитаван. „Квалификациите какъв е бюджетът приключиха в деня, в който той влезе в Народното събрание. Оттук нататък това е общият бюджет на мнозинството, на правителството и той трябва да бъде защитаван и подкрепян“, каза вицепремиерът.

Той бе категоричен, че в бюджета за 2026 г. данъци не се вдигат, напротив, оптимизират се, така че да се удовлетворят очакванията на всички слоеве на българското общество в рамките на възможностите на държавата. Относно увеличението на осигурителната вноска за пенсии с 2% председателят на НС на БСП опроверга твърденията, че се с това се бърка в джоба на хората. „Не е вярно, че се бърка в джоба на хората, защото по-голямата част от тези осигуровки отиват към работодателите, а това, което самите работници ще плащат не е данък, a инвестиция в самите тях, за да могат да ги ползват при нужда и на старини“, каза Зафиров, след което добави, че за левицата е важно, че продължават политиките в подкрепа на младите семейства, работещите бедни, пенсионерите и хората в неравностойно положение, които са най-уязвимата част от обществото.

Като мерки той изтъкна увеличението на майчинството през втората година, запазването на „швейцарското правило“ за пенсионерите, увеличението на минималната работна заплата.

„Увеличени са социалните плащания към най-уязвимите членове на нашето общество. Повишаването на доходите като политика на това правителство също продължава“, коментира Зафиров.

По отношение на разговорите за бюджета за 2027 г. лидерът на левицата припомни, че нейна последователна политика е промяната на данъчно-осигурителния модел.

„Досега нито едно предишно ръководство на БСП не посмя да постави категорично този въпрос пред обществото като една истинска лява политика и като промяна на съществуващия модел“, посочи Зафиров. Той отбеляза, че България влиза в еврозоната като държавата с най-ниски данъци. „Единствената държава с плосък данък, което предполага сериозни дискусии по този въпрос през следващата година“, заяви вицепремиерът.

