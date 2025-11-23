Септември посреща Лудогорец

Септември приема Лудогорец във втория мач от неделната програма на 16-ия кръг в efbet Лига.

Двубоят на стадион „Локомотив“ в столицата стартира в 14:30 ч. и ще бъде ръководен от Красен Георгиев. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт и Дарик радио.

Септември влиза в кръга като 14-и в класирането с 14 точки. Очаква се срещу „орлите“ официалното си завръщане начело на „септемврийци“ да направи сръбският старши треньор Славко Матич, който доскоро нямаше извадена работна виза, а тимът бе воден временно от Младен Стоев. За Септември няма значение дали „домакинства“ или гостува, като представянето и на двата фронта е абсолютно еднакво – по 7 точки.

Лудогорец влиза в срещата като шести в класирането с 24 точки, като при успех ще се изкачи до 3 или 4 място в зависимост от останалите резултати през деня. Официален дебют начело на „орлите“ ще направи новият старши треньор Пер-Матиас Хьогмо, който вече проведе и тренировка с тима. Норвежецът идва с визитка на бивш шампион на родината си и Швеция и солиден опит на международно ниво. Аут за мача в София са контузените Георги Терзиев, Едвин Куртулуш, Бърнард Текпетей и Квадво Дуа, като през седмицата стана ясно, че швейцарецът и вратарят Серджио Падт са подновили контрактите си с Лудогорец.

Лудогорец се наложи над Септември с 5:0 в първия кръг от настоящия сезон. Точни за „орлите“ при успеха на „Хювефарма Арена“ бяха Ивайло Чочев, Ерик Биле, Станислав Иванов, Дерой Дуарте и Оливие Вердон.

ЕКИПИТЕ

СЕПТЕМВРИ: изцяло в бордо

ЛУДОГОРЕЦ: изцяло в жълто

БИЛЕТИТЕ

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион „Локомотив“ непосредствено преди началото на срещата.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

19.07.2025 Лудогорец – Септември 5:0

03.03.2025 Лудогорец – Септември 0:0

20.10.2024 Септември – Лудогорец 0:2

30.10.2022 Лудогорец – Септември 3:1

08.07.2022 Септември – Лудогорец 0:3

04.12.2019 Септември – Лудогорец 0:3 /Купа на България/

Facebook

Twitter



Shares