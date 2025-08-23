Търговията на Тяндзин със страните от ШОС отбелязва стабилен растеж

Община Тяндзин в Северен Китай е регистрирала търговия в размер на 53,37 милиарда юана (около 7,45 милиарда щатски долара) със страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) през първите седем месеца на тази година, което е увеличение с 5,2% на годишна база.

Според данни на митниците на Тяндзин, търговията на града със страните, участващи в ШОС, представлява 11,3% от общата стойност на вноса и износа на Тяндзин през същия период.

Тиендзин също така е засилил дипломатическите и икономическите си връзки, установявайки побратимени отношения с 20 града в 11 страни от ШОС. Тези нарастващи партньорства превърнаха страните от ШОС в ключов двигател на растежа на външната търговия на града.

Планирана за периода от 31 август до 1 септември, срещата на върха на ШОС ще се проведе в Тяндзин, като ще събере лидери от над 20 държави и представители на 10 международни организации за серия от събития на високо ниво.

Източник: AMSP.link

