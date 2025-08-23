Първата дама на Турция Емине Ердоган с писмо до Мелания Тръмп

Първата дама на Турция Емине Ердоган изпрати писмо до първата дама на САЩ Мелания Тръмп, в което подчертава спешната необходимост от глобалната хуманитарна солидарност и призова за защита на невинните граждани, особено децата, в Газа.

Писмо от първата дама Емине Ердоган до първата дама Мелания Тръмп относно хуманитарната криза в Газа :

„Вярвам, че важната чувствителност, проявена към 648 украински деца, които загубиха живота си във войната, ще бъде проявена и към Газа, където 62 000 невинни цивилни, включително 18 000 деца, бяха брутално убити за две години.“

– „Хуманитарните дейности бяха изключително важни. Ако изпратите писмо до израелския премиер Нетаняху, в което повторите силния си призив за прекратяване на кризата в Газа.

Първата дама Емине Ердоган, съпруга на президента Реджеп Тайип Ердоган, изпрати писмо до първата дама Мелания Тръмп, съпруга на американския президент Доналд Тръмп, в което я призова да прояви същата чувствителност към хуманитарната криза в Газа, каквато е проявила към войната в Украйна.

В писмото си, което започва с топли поздрави и уважение към г-жа Мелания Тръмп, първата дама Емине Ердоган отбелязва, че искрените думи и любезното гостоприемство по време на срещата им в Белия дом във Вашингтон остават живи в паметта й шест години по-късно.

Ердоган заяви по време на атаката, че според нея това са най-належащите проблеми на нашето време, и е ясно, че тази морална чувствителност отново е намерила отражение в писмото, което г-жа Тръмп наскоро изпрати до г-н Путин, президент на Руската федерация.

„Вашата чувствителност към децата, останали сираци, е инициатива, която вдъхва надежда в сърцата на хората.“

Първата дама Емине Ердоган заяви, че думите на г-жа Тръмп дават глас на колективната съвест на човечеството и че тя дълбоко цени тази позиция, като каза:

„Както посочихте в писмото си, правото на децата да растат в любяща и сигурна среда е универсално и неоспоримо.

Това право не е привилегия на определена географска област, раса, етническа идентичност, религиозна група или идеология. Да застанем на страната на потиснатите, които са лишени от това право, е преди всичко изпълнение на голяма отговорност към нашето човешко семейство. Вашият ангажимент, особено като първа дама на Съединените щати, към унищожените животи, разкъсаните семейства и децата, останали сираци в резултат на опустошителните последици от войната в Украйна, е инициатива, която вдъхва надежда в сърцата на хората. Вашият призив да се възстанови радостният смях на украинските деца, „които са били принудени да носят мълчаливи усмивки“, е дълбоко смислен. Вярвам, че важното чувство за живот във война ще се разпространи и в Газа, където 62 000 невинни цивилни, включително 18 000 деца, бяха брутално убити за две години.

„Можехте ли да си представите, че терминът „неизвестен войник“, използван за неидентифицирани войници във войните, един ден ще бъде използван за деца?“

Подчертавайки факта, че Газа е свидетел на безпрецедентна жестокост и преживява най-трагичния геноцид на нашето време, първата дама Емине Ердоган заяви: „Детският фонд на ООН сравни повърхността на Газа, където на всеки 45 минути умира едно дете, с „ада“, а земята под Газа – с „детско гробище“. Можехте ли да си представите, че терминът „неизвестен войник“, използван за неидентифицирани войници във войни, един ден ще бъде използван за деца? Думите „неизвестно бебе“, написани върху погребалните плащаници на хиляди деца от Газа, които нямат никого и чиито имена дори не могат да бъдат идентифицирани, нанасят непоправими рани на нашето колективно съзнание. Тези деца са доведени до психически срив, напълно са забравили как да се усмихват, плачат в микрофони, казват, че искат да умрат, и носят в невинните си сърца изтощението от войната, с която не могат да се справят. В Газа историята разказва как косите на малките сираци посивяват от неизразимата болка и страх, които постоянно изпитват.

– „Призив да се изпрати писмо до Нетаняху за Газа“

Казвайки, че не само децата на Украйна са лишени от смях, но и децата на Палестина заслужават същата радост, същата свобода и същото достойно бъдеще, първата дама Емине Ердоган заяви: „Би било изключително важно да изпратите писмо до израелския премиер Нетаняху, в което да изразите силен призив за прекратяване на хуманитарната криза в Газа. В момент, когато светът преживява колективно пробуждане и признаването на Палестина се превърна в глобална воля, считам, че вашият призив от името на Газа би изпълнил историческа отговорност към палестинския народ.“

– „Трябва да обединим гласовете и силите си срещу този изкривен ред.“

Описвайки случващото се в Палестина като нещо повече от геноцид, а като налагане на произвол в името на интересите и комфорта на привилегировани малцина, първата дама Емине Ердоган призова всички да обединят гласовете и силите си срещу този изкривен ред, в който животът на децата в някои части на света се счита за по-малко ценен от този в други.

Първата дама Емине Ердоган подчерта, че трябва да защитим дискредитираните правила на международното право и нашите общи човешки ценности и да се обединим около нашия общ принцип, като каза:

„Само тогава ще можем да подхранваме надеждата на следващото поколение, което е обречено на отчаяние всеки ден пред лицето на тази бруталност. Само тогава ще можем да говорим за възможността да върнем радостта на децата, чийто смях е бил заглушен, и за устойчив и траен мир в целия свят. Като майка, като жена и като човек, дълбоко споделям чувствата, изразени във вашето писмо, и се надявам, че ще дадете същата надежда на децата от Газа, които също копнеят за мир и спокойствие. Вече е твърде късно за 18 885 бебета и деца от Газа, които загубихме: като шестгодишната Хинд Раджаб, убита от 335 куршума, и тригодишната Рим, на която дядото се сбогува, целувайки веселите ѝ очи, докато те бавно се затваряха. Все пак все още имаме шанс за повече от един милион деца в Газа, които са успели да оцелеят. Наистина, време е.

Емин Ердоган

