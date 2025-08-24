Пентагонът е наложил ограничения на Украйна да нанася удари по руска територия

Това решение идва в момент, когато президентът Тръмп подновява усилията си за мирни преговори.

Пентагонът е блокирал Украйна да нанесе удари в дълбока Русия с ракети, доставени от САЩ, съобщи в събота вестник „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на американски официални лица.

Според вестника, от края на пролетта Министерството на отбраната не позволява на Киев да изстрелва ракети ATACMS с голям обсег. Поне в един случай Вашингтон е отхвърлил украинска молба да удари цел на международно призната територия на Русия.

WSJ свързва промяната в политиката с усилията на президента Доналд Тръмп да „привлече“ Москва по време на мирните преговори. Миналата седмица Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин за първи път от 2019 г. в Аляска, а няколко дни по-късно проведе разговори с лидерите на Украйна, НАТО, ЕС и няколко европейски държави във Вашингтон.

Въпреки че Тръмп призова Москва и Киев да постигнат мирно споразумение възможно най-скоро, в четвъртък той заяви, че Украйна няма „никакъв шанс да спечели“, без да нанесе удар по Русия.

Тръмп също така критикува предишната администрация за предоставянето на безусловна военна помощ на Украйна, а през февруари обвини украинския президент Володимир Зеленски, че „играе с Трета световна война“.

Русия предупреди, че като доставят оръжие на Украйна, западните страни де факто участват пряко в конфликта. Москва посочи прекратяването на чуждестранната военна помощ като едно от условията си за трайно прекратяване на огъня.

