Конвой с хуманитарна помощ от ОАЕ пристига в Газа като част от операция „Рицарски рицар 3“

Нов конвой с хуманитарна помощ пристигна в ивицата Газа като част от операция „Рицарски рицар 3“.

Камионите бяха натоварени с храна и помощи за подпомагане на засегнатите семейства и облекчаване на страданията им в трудни хуманитарни условия в ивицата.

Този последен конвой е отговор на спешните нужди и трагичната реалност, пред която са изправени хората в Газа, където страданията на стотици хиляди разселени и засегнати от войната семейства се засилват.

Това се дължи на сериозния недостиг на храна, вода, лекарства и липсата на основни продукти от първа необходимост.

От 28 юли 2025 г. до 23 август 2025 г. в Газа са влезли общо 697 различни камиона, превозващи хуманитарна и медицинска помощ, както и специално оборудване в рамките на проекта „Lifeline“ на ОАЕ, чиято цел е да гарантира непрекъснатостта на спасителните операции.

Конвоите са част от операция „Chivalrous Knight 3“ на ОАЕ, която демонстрира непрекъснатия ангажимент на страната да подкрепя палестинския народ. Помощта е ключова част от по-широките хуманитарни усилия за подпомагане на засегнатите семейства, изграждане на устойчивост и облекчаване на тежестта върху жителите на ивицата Газа.

