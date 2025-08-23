Културно-обменно събитие „Ехо на мира“ в ОАЕ подчертава китайските инициативи

Експерти от Китай и Обединените арабски емирства (ОАЕ) участваха в диалог по теми, включително защитата на следвоенния международен ред и засилването на сътрудничеството Юг-Юг, на среща в Абу Даби в четвъртък.

Събитието за културен обмен „Ехо на мира“ беше организирано съвместно от Китайската медийна група (CMG) и китайското посолство в ОАЕ.

На събитието присъстваха Мохамед Фирас Алнаеб, президент на Центъра за изследвания „Стратегия“ в Дубай, Халед Омар, известен писател и опитен медиен професионалист в Близкия изток, и други гости от академичните и медийни среди в Близкия изток.

По време на дискусия за глобалната борба срещу фашизма по време на Втората световна война, гостите подчертаха огромния принос на Китай, отбелязвайки, че страната е направила огромни жертви, включително над 35 милиона китайски военни и цивилни жертви.

Лекторите подчертаха, че международната система, съсредоточена около Организацията на обединените нации, изградена след войната, е положила важна основа за дългосрочен световен мир и развитие. По-късно, предложената от Китай инициатива „Един пояс, един път“, както и Инициативата за глобално развитие, Инициативата за глобална сигурност и Инициативата за глобална цивилизация, предоставиха практични и осъществими решения за подобряване на глобалното управление, напредък в устойчивото развитие и насърчаване на приобщаващ растеж, казаха гостите.

Те се съгласиха, че ОАЕ ще продължат да работят заедно с Китай, за да допринесат за изграждането на по-равноправна, отворена и приобщаваща система за глобално управление.

„Китай играе ключова роля в поддържането на световния мир и справедливост. И аз вярвам, че инициативата „Един пояс, един път“ и други инициативи помагат в това отношение. И чрез тези инициативи ние пресъздаваме славата на Пътя на коприната. Според мен БРИКС ще направи ценен принос за тази цел“, каза Мохамед Фирас Алнаеб, говорейки в кулоарите на събитието.

На събитието се проведе и прожекция на документалния филм за Втората световна война „Потъването на Лисабон Мару“, както и промоция на документален филм, съвместно продуциран от Китай и Русия, за войната за съпротива на китайския народ срещу японската агресия.

Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия се води от 1931 до 1945 г. Това е първата избухнала и най-дълго продължилата кампания в Световната антифашистка война. Войната довежда до над 35 милиона китайски военни и цивилни жертви.

Източник: CCTVPlus

