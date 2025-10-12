Съюзът на свободните писатели – на 35 години! Честит юбилей!

Честването по повод 35-годишнината на Съюза на свободните писатели ще се проведе на 4 ноември 2025 г. в гр. София, в Камерната зала на Народно читалище „Славянска беседа 1880“ от 18:30 ч.

Поздравителни слова и адреси, представяне на дейността и от филиалите на ССП, официална церемония по връчване на литературните награди „Народни будители – 2025“ и плакети са само част от програмата.

Специални гости на литературната вечер ще бъдат писатели, издатели, учители, общественици, членове и приятели на ССП.

Предвидена е музикална програма с участието на Фолклорна формация „Михаил Букурещлиев”, както и изпълнения на пиано /от учениците на Анастасия Дамянова/ и китара /Йордан Рибаров/ от НЧ „Славянска беседа 1880”.

Вечерта ще завърши с възможност за свободни разговори и нови познанства по време на осигурения кетъринг.

Вход: свободен /до запълване на местата/.

ССП:

Съюзът на свободните писатели е първата творческа организация в България, която още в началото на демократичните промени у нас, учреди и връчва ежегодно по случай Деня на Народните будители – 1 ноември – своя национална награда „Народни будители“ за най-добри поетични и прозаични книги на свои автори, а също и за цялостно тяхно творчество.

Повече може да видите тук: https://svobodenpisatel.org/

