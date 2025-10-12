Сдружението на Независимите артисти, музиканти и певци с нова ултрамодерна онлайн платформа

Интернет телевизия, концерти, енциклопедия и подкрепа за българската музика

Сдружението „Независимите артисти, музиканти и певци“ /СНАМП/ стартира иновативен уебсайт, който ще служи като основен информационен и комуникационен канал за всички членове на организацията, както и за широката публика.

Онлайн платформата ще предоставя подробна информация за най-голямата организация на артисти, музиканти и певци от независимия сектор, но и ще предлага редица нови функции и ресурси за своите членове.

Уебсайтът ще дава информация за дейноста на сдружението и проектите, върху които работи, за социалните, културни и образователни инициативи на СНАМП, подкрепа за независимите изпълнители и проекти в областта на музикалната индустрия.

Една от важните теми, върху които сдружението активно ще работи е свързана с дигиталните изпълнителски права и запознаване членовете с най-новите тенденции и практики в дигиталното управление на авторски права и тяхното използване онлайн.

Уебсайтът ще дава възможност членовете на СНАМП да могат да представят своето творчество и да получават подкрепа за свои музикални инициативи.

„Онлайн платформата ще бъде като интернет телевизия, където ще се излъчват заснети концерти на изпълнителите на СНАМП, давайки им възможност да достигнат до широка аудитория в реално време или чрез архивирани записи“, споделя Пейо Пеев, който е председател на УС на сдружението.

Организацията работи активно и по още няколко значими проекта, които ще окажат подкрепа към каузите на независимите изпълнители:

· Музикално предаване „КонтраЗвук“ по Българското национално радио, което ще бъде изцяло за независима музика.

· Енциклопедия на Независимите БГ изпълнители: Обширна база данни с информация за българските музиканти и изпълнители, извън основните музикални структури.

· Секционен блог, който ще представя актуални проблеми, с които се сблъскват независимите артисти и предложения за тяхното решение.

· Подкрепа за големи български фестивали, както за утвърдени творци, така и за млади автори и изпълнители.

· Благотворителни музикални инициативи на СНАМП, които засягат обществено-значими теми, подпомагат хара в нужда и местните общности.

· Подкрепа творчеството на независими артисти и изпълнители с увреден слух и популяризиране на тяхното изкуство.

Новата модерна онлайн платформа ще обедини силите на българската музикална сцена. Чрез нея, Сдружението „Независимите артисти, музиканти и певци“ /СНАМП/ не само ще поставя акцент на нуждите и проблемите на независимите музиканти, но също така създава уникална среда за тяхното развитие, популяризиране и сътрудничество на местно, национално и международно ниво.

