Земетресение с магнитуд 4,7 разтърси окръг Съчуан в Китай
Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разтърси окръг Лушан в град Я’ан в югозападна китайска провинция Съчуан в неделя, като все още няма съобщения за жертви или щети по домовете, съобщи провинциалният отдел за управление на извънредни ситуации.
Според Китайския център за мрежи за земетресения (CENC), земетресението е станало в 15:21 часа в неделя на дълбочина 10 километра.
Трусовете са били усетени и в Ченгду, Лешан и други градове в Съчуан.
Видео:
Източник: CCTVPlus