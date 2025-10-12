Земетресение с магнитуд 4,7 разтърси окръг Съчуан в Китай

Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разтърси окръг Лушан в град Я’ан в югозападна китайска провинция Съчуан в неделя, като все още няма съобщения за жертви или щети по домовете, съобщи провинциалният отдел за управление на извънредни ситуации.

Според Китайския център за мрежи за земетресения (CENC), земетресението е станало в 15:21 часа в неделя на дълбочина 10 километра.

Трусовете са били усетени и в Ченгду, Лешан и други градове в Съчуан.

Източник: CCTVPlus

