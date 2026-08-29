„Забавно лято 19“ завърши с детски смях, нови приятелства и поглед към юбилейното 20-о издание

Инициативата на Сдружение „Мисия. Иновации. Гражданство – МИГ“ отново събра деца, семейства и доброволци в Ловешко, а организаторите вече гледат към „Забавно лято 20“

Детски смях, водни игри, състезания, нови приятелства и стотици усмивки – така завършва 19-ото издание на „Забавно лято“. След поредното лято, изпълнено с приключения, организаторите казват „До скоро!“ и вече отправят поглед към юбилейното „Забавно лято 20“.

През тази година веселото влакче на инициативата отново потегли към деца, семейства и цели общности. Участниците играха, тичаха, състезаваха се и споделяха моменти, чиято стойност трудно може да бъде измерена с точки, награди и победи.

За организаторите най-важният резултат остава един – децата да бъдат заедно.

19 години детски смях и приятелства

„Забавно лято“ вече има зад гърба си 19 години история – години на игри, приключения, доброволчество и срещи между хора, обединени от желанието да създадат щастливи детски спомени.

Идеята, поставила началото на инициативата преди близо две десетилетия, постепенно се е превърнала в традиция, която децата очакват всяко лято.

Една от най-големите ценности на проекта е простотата на детското щастие – топка, кофа с вода, приятелска ръка и възможност едно по-плахо дете само след минути да тича и да се забавлява заедно с останалите.

„Продължаваме заради онези очи, които светват, когато чуят: „Идва „Забавно лято“!“, споделят организаторите.

Доброволците – сърцето на „Забавно лято 19“

Специална благодарност тази година получават доброволците Алекс, Евгени, Теди, Виктория и Симона, които са били неизменна част от игрите, организацията и срещите с децата.

„Доброволчеството не е просто да дадеш време. То е да дадеш частица от себе си“, е посланието на организаторите към младите хора.

Благодарности са отправени и към всички родители, партньори, читалища и приятели, подкрепили инициативата и посрещнали участниците в различните населени места.

След №19 идва юбилейното „Забавно лято 20“

Краят на тазгодишното издание не е сбогуване. Организаторите вече гледат към 20-ото юбилейно „Забавно лято“, което обещават да бъде още по-цветно, весело и мащабно.

Очакванията са следващото издание да донесе нови приключения, игри и приятелства, но да запази най-важното – детския смях, който вече 19 години дава смисъл на инициативата.

„Забавно лято 19“ приключва, но мечтата продължава. Очакваме те, „Забавно лято 20“!, гласи финалното послание.

„Забавно лято 19“ е проект на Сдружение „Мисия. Иновации. Гражданство – МИГ“, реализиран с финансовата подкрепа на Община Ловеч по Плана за младежки дейности за 2026 г.

Партньори са Българският младежки Червен кръст – Ловеч и Центърът за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“.