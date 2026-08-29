Рекорден „Летен университет“ събра над 650 студенти и докторанти от цялата страна

Националната спортна академия спечели комплексното класиране, а образователният министър проф. Георги Вълчев призова младите хора да мечтаят, да се развиват и да градят обществото, в което искат да живеят

Над 650 студенти и докторанти от повече от 35 висши училища се включиха в Националните студентски игри „Летен университет“ 2026. Рекордното издание завърши с награждаване на победителите и послания към младите хора от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и президента Илияна Йотова.

„Заредени оттук тръгнете към университетите и помнете, че истинското призвание е да станете професионалисти и да градите обществото така, както вие искате то да изглежда за вашите деца“, обърна се министър Вълчев към участниците.

Той увери Националното представителство на студентските съвети (НПСС), че инициативата „Летен университет“ ще продължи да получава подкрепата на Министерството на образованието и науката.

„Мечтайте, но не превръщайте мечтите в химери“

В посланието си към студентите проф. Вълчев ги призова да бъдат смели и да влагат сърце в това, което правят.

„Вървете напред смело! Мечтайте, но не превръщайте мечтите в химери. Не жалете сърцата си, защото каквото и да прави човек, ако го прави от сърце, неминуемо стига до краен успех“, каза образователният министър.

Той насърчи младите хора да не възприемат света единствено през екраните на телефоните си, а да отворят сетивата си към реалния живот и да продължават да развиват своите знания и способности.

НСА е големият победител

Първото място в комплексното класиране спечелиха представителите на Националната спортна академия. Купата им беше връчена от президента Илияна Йотова.

Втората позиция зае отборът на Техническия университет – София, който получи отличието си от проф. Георги Вълчев.

Президентът Йотова постави акцент върху приятелствата и връзките, създадени между младите хора по време на инициативата.

„Когато приключи този университет, когато си тръгнете, Вие ще сте един много голям отбор. Няма значение от кой чудесен град на България идвате, кое висше учебно заведение представлявате, няма значение каква професия сте си избрали – Вие вече сте успели, защото сте си подали ръка един на друг“, заяви тя.

Инициативата се провежда от 2002 година

Събитието беше открито от Ангел Стойков, който благодари на студентите, участвали в организацията, както и на гостите и състезателите.

„Летен университет“ се организира от Националното представителство на студентските съвети от 2002 г., когато инициативата стартира под името „Национални студентски игри“.

Целта ѝ е да насърчава активния диалог между студентските общности от различните висши училища чрез обучения, семинари, спортни и културни прояви. Инициативата създава възможности младите хора да работят заедно за развитието на студентския спорт, образованието и междукултурния обмен.

Представители на университети и институции присъстваха на награждаването

Сред гостите на церемонията бяха министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, областният управител на Бургас Дико Диков и председателят на синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ проф. Лиляна Вълчева.

В награждаването участваха и ректорите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Елиза Стефанова, Икономическия университет – Варна проф. Евгени Станимиров, Бургаския държавен университет проф. Сотир Сотиров, Националната спортна академия проф. Красимир Петков и НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев.

На церемонията присъстваха още народният представител и бивш председател на НПСС д-р Даниел Парушев, депутати, преподаватели и студенти.