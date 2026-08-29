„Нощ на киното“ в София: Руският дом с филмови прожекции и специална изложба

Семейната комедия „Чебурашка-2“ и военната драма „Малыш“ са част от програмата на 29 август, а изложба за историята на руското кино остава отворена до края на септември

Руският дом в София се присъедини към общоруската акция „Нощ на киното“, посветена на Деня на руското кино. На 29 август посетителите имат възможност да гледат две руски продукции от 2026 г., както и да разгледат специална изложба, проследяваща развитието на киното през различни исторически периоди.

В програмата са включени семейната комедия „Чебурашка-2“, режисирана от Дмитрий Дяченко, и военната драма „Малыш“ на режисьора Андрей Симонов.

„Нощ на киното“ отбелязва Деня на руското кино

Инициативата е свързана с Деня на руското кино, който се отбелязва на 27 август.

Според информацията на Руския дом акцията се провежда със съдействието на Министерството на културата и Министерството на външните работи на Русия, а нейни организатори са РОСКИНО и Фондът за кино.

Към филмовата програма в София е добавена и изложба, посветена на 100-годишнината на Държавния централен музей на киното.

Един век киноистория в специална изложба

Експозицията представя историята на Музея на киното през развитието на руската кинематография и ключови събития от XIX до XXI век.

Посетителите могат да проследят различни периоди – от дореволюционното нямо кино и авангарда на 20-те години на миналия век до киното на „размразяването“, авторските продукции от 70-те години и епохата на перестройката.

Изложбата поставя акцент върху способността на киното да съхранява духа и белезите на своето време, да отразява обществените промени и постепенно да се превръща в част от историческата и културната памет.

Изложбата остава в София до 30 септември

За разлика от филмовите прожекции, които са част от програмата на „Нощ на киното“ на 29 август, експозицията ще може да бъде разгледана по-дълго.

Тя ще бъде достъпна в работното време на Руския дом в София до 30 септември 2026 г.

Така инициативата съчетава съвременни филмови заглавия с поглед назад към различните етапи от развитието на руската кинематография и нейната роля в културната история.