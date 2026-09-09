Руски граждани в България ще могат да гласуват за Държавната дума на 20 септември

Избирателна секция ще бъде разкрита в Клуба на Посолството на Русия в София, като предварителна регистрация няма да се изисква

Пълнолетните руски граждани, които се намират в България, ще могат да участват в изборите за депутати в Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация на 20 септември 2026 г. Това се посочва в разпространена информация за организацията на гласуването зад граница.

Право да гласуват ще имат пълнолетни граждани на Русия, които постоянно живеят извън страната, както и тези, които временно се намират зад граница.

Гласуването в София ще бъде от 8:00 до 20:00 часа

На територията на България гласуването е предвидено за 20 септември 2026 г. от 8:00 до 20:00 часа местно време.

Избирателната секция ще се намира в Клуба на Посолството на Русия в България в София, бул. „Драган Цанков“ №28.

Според разпространената информация предварителна регистрация за участие в гласуването не се изисква.

В изборния ден гласоподавателите трябва да представят оригинал на документ, удостоверяващ самоличността им като руски граждани зад граница. Като допустими са посочени задграничен, служебен или дипломатически паспорт, както и удостоверение за завръщане в Руската федерация.

За допълнителна информация е посочен телефон на секционната избирателна комисия: +359 886 398 970.