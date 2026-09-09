„Прогресивна България“ внесе 11 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет

Политическата формация обяви шест предложения за Съдийската и пет за Прокурорската колегия на ВСС

„Прогресивна България“ внесе предложенията си за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Формацията номинира общо 11 кандидати – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия.

От парламентарната група посочват, че кандидатите отговарят на критериите за високи професионални и нравствени качества, заложени с последните промени в Закона за съдебната власт. Според формацията при подбора водещи са били независимостта, почтеността, професионалната и академичната подготовка, както и практическият опит в съдебната система.

От „Прогресивна България“ заявяват още, че номинираните от тях лица не са били участници в корупционни скандали и с действията си не са давали основания за съмнения в тяхната почтеност.

Трима от кандидатите са припознати от инициативни предложения на професионални и граждански организации.

Кандидатите за Съдийската колегия

За членове на Съдийската колегия на ВСС са предложени:

Силвия Димитрова Цанова

Калин Кирилов Баталски

Иван Христов Ранчев

Петьо Димитров Славов

Михаил Александров Малчев

доц. д-р Анета Методиева Антонова

За Прокурорската колегия са номинирани проф. д-р Екатерина Салкова Гетова, Иван Георгиев Калибацев, Милена Асенова Карагьозова, Стефан Емилов Милев и Красимир Стефанов Комсалов.

Продължават разговорите за подкрепа

От „Прогресивна България“ съобщават, че продължават разговорите за подкрепа на своите кандидати с останалите политически сили, с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС.

Пълният списък с кандидатите за парламентарната квота на ВСС предстои да бъде публикуван на сайта на Народното събрание след проверка на документите им за съответствие.