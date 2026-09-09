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Иван Шишков събира във Велико Търново кметове на 20 общини заради АМ „Хемус“

Недялко Тенев

На срещата ще бъде обсъден ходът на строителството на автомагистралата

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще посети Велико Търново на 10 септември, където ще проведе среща с кметове на 20 общини от регионите по продължението на автомагистрала „Хемус“. Основна тема на разговорите ще бъде напредъкът по изграждането на ключовия пътен проект.

В срещата ще участват кметове на общини от областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово.

Към разговорите ще се присъединят областният управител Марин Богомилов и кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Обсъждат строителството на „Хемус“

Очаква се по време на срещата да бъде разгледан актуалният ход на строителните дейности по автомагистрала „Хемус“, която има важно значение за транспортната свързаност на Северна България.

Срещата е насрочена за 10:30 часа в сградата на Община Велико Търново.

След разговорите е предвиден и брифинг за медиите около 11:30 часа, на който се очаква да бъде представена информация за обсъдените въпроси.

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