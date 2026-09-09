106 ученици от Бургас се включиха в четвъртото издание на „Прочети ми приказка“

Деца от 29 училища ще бъдат отличени с грамоти и ваучери за учебни помагала на специална церемония

Общо 106 ученици от 29 бургаски училища се включиха в четвъртото издание на общинската образователна програма „Прочети ми приказка“. Инициативата отново насърчи децата да прекарват повече време с книгите през лятната ваканция и да откриват нови автори, герои и истории.

Всички участници ще бъдат отличени на специална церемония на 10 септември от 17:00 часа във вътрешния двор на Културен дом НХК.

Децата ще получат грамоти и ваучери за учебни помагала като признание за активното си участие, интереса към четенето и желанието да опознават нови светове чрез книгите.

Книгата като част от ежедневието на децата

„Прочети ми приказка“ е сред образователните инициативи на Община Бургас, насочени към изграждането на трайни навици за четене от ранна възраст.

Програмата дава възможност на учениците да продължат общуването си с книгите и през лятната ваканция, да се запознаят с нови произведения и да споделят впечатленията си от прочетеното.

Участието на деца от 29 бургаски училища в четвъртото издание показва устойчивия интерес към инициативата и ролята на съвместните усилия между семействата, училищата и местната администрация за насърчаване на четенето.

Церемонията на 10 септември ще постави финала на тазгодишното издание и ще отличи всички 106 деца, превърнали книгите в част от своята лятна ваканция.