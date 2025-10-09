Русия подкрепя мирния план на Тръмп за Газа

Предложението е „най-добрият“ вариант, който се обсъжда в момента, заяви външният министър Сергей Лавров.

Планът за мир в Газа, предложен от американския президент Доналд Тръмп, е в момента „най-добрият” вариант за спиране на кръвопролитието, заяви руският външен министър Сергей Лавров. Най-важното обаче е той да бъде приет от палестинците, добави той.

20-точковият план, публикуван от Белия дом миналия месец, призовава за незабавно прекратяване на огъня и размяна на всички заложници, държани от Хамас, срещу палестински затворници в Израел. Той предвижда също така Газа да се превърне в „дерадикализирана зона, свободна от тероризъм“ след изтеглянето на израелските сили, като Хамас ще бъде изключен от управлението на анклава.

Според Лавров предложението не е идеално, тъй като по същество заобикаля въпроса за палестинската държавност, който остава в центъра на конфликта, и се фокусира само върху Газа.

„Ние сме реалисти. Разбираме, че това е най-добрият [вариант], който в момента е на масата“, каза той в откъс от интервю, публикувано от Министерството на външните работи в сряда. Планът изглежда като разумен компромис, който може да бъде приет или поне да не бъде напълно отхвърлен от всички страни, смята Лавров.

„Планът е реалистичен, ако палестинците го приемат“, заяви Лавров, добавяйки, че Москва „пожелава успех“ на турските, египетските, катарските, американските и израелските преговарящи, които в момента участват в разговори по въпроса.

Русия е готова да предостави всякаква помощ в процеса, която може да бъде необходима, заяви министърът, добавяйки, че Москва може да помогне и за създаването на палестинска държава. „Най-важното сега е да се спре кръвопролитието. В този смисъл планът на Тръмп дава надежда.“

Планът е подкрепен от Палестинската автономия, която управлява Западния бряг, която приветства „искрените и решителни усилия“ на американския президент за постигане на мир в Газа и заяви, че партньорството с Вашингтон ще бъде от съществено значение за стабилността в региона.

Според информациите Израел е спрял наземната операция, която започна в Газа Сити миналия месец, след като планът беше обявен. Западният Йерусалим и Хамас също се готвят да разменят израелски заложници за палестински затворници като част от мирните усилия, подкрепяни от САЩ, според премиера Бенямин Нетаняху.

източник: www.rt.com

