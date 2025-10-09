Лесотехническият университет – съорганизатор на международната научна конференция Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference 2025

През изминалата седмица се проведе Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference 2025 and 14th ESENIAS Workshop, посветена на темата „Invasive alien species in a changing climate: challenges for ecosystem resilience“ („Инвазивни чужди видове в променящ се климат: предизвикателства пред устойчивостта на екосистемите“).

Събитието се състоя в периода 30 септември – 3 октомври 2025 г. в Букурещ, Румъния, като Лесотехническият университет беше сред съорганизаторите на конференцията.

Конференцията беше фокусирана върху една от най-сериозните заплахи за биоразнообразието – инвазивните чужди видове, които оказват отрицателно влияние не само върху екосистемите, но и върху икономиката, екосистемните услуги и здравето на човека.

Преподаватели от Агрономическия факултет, Факултета по екология и ландшафтна архитектура и Факултета по горско стопанство представиха свои научни резултати, свързани с:

нови за България инвазивни видове неприятели по ореха ;

; иновативни методи за определяне степента на нападение от кестеновия молец по конския кестен;

по конския кестен; изследвания върху инвазивни дървесни видове в градските синьо-зелени коридори и техните отрицателни ефекти върху екосистемата на София;

и техните отрицателни ефекти върху екосистемата на София; оценка на заплахата от растението амброзия за градската зелена инфраструктура на столицата.

Активното участие на преподавателите от Лесотехническия университет в престижния международен научен форум утвърждава Университета ни като водеща институция в България в областта на изследванията, превенцията и управлението на инвазивните чужди дървесни и растителни видове.

