Отговор на официалния представител на МВнР на Русия М.Захарова на въпрос от медиите относно изявлението на Европейската служба за външна дейност относно ситуацията около Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) (7 октомври 2025 г.).

Въпрос: Наскоро медиите публикуваха изявление на Европейската служба за външна дейност относно ситуацията около Запорожката АЕЦ (ЗАЕЦ), което под претекст за гарантиране на ядрената и физическата сигурност на централата пропагандира традиционни антируски лозунги, поставящи под въпрос териториалната цялост на страната ни. Как бихте коментирали това?

М.Захарова: Тези изявления звучат особено цинично, идвайки от представител на Европейския съюз – организация, която продължава да предоставя на Киев политическа, финансова и военна подкрепа, без която подобни провокации биха били невъзможни.

Припомняме, че обстрелът от страна на ВСУ на 23 септември повреди високоволтовата електропроводна линия „ЗАЕЦ-Днепровска“, прекъсвайки външното електрозахранване на централата.

Прикривайки подобни безразсъдни действия на Киев, страните от ЕС и НАТО не само насърчават Украйна да извършва по-нататъшни атаки срещу мирни ядрени съоръжения, но и се превръщат в преки съучастници.

