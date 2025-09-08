Реч на Путин на пленарното заседание на Х Източен икономически форум

Реч на Президента на Руската Федерация В.Путин на пленарното заседание на Х Източен икономически форум (Владивосток, остров Руски, 5 септември 2025 г.)

Основни тези:

• Юбилейният Източен икономически форум е повод да очертаем по-нататъшни стъпки, нашите дългосрочни планове в Далечния Изток, за да увеличим ролята му както във вътрешната икономика, така и в системата на международните отношения, преди всичко в динамично развиващия се АТР.

• Руският Далечен Изток, Азиатско-тихоокеанският регион като цяло, е територия на динамични промени и бързо развитие. Трябва да поддържаме висок темп на положителни промени, да подобрим структурата на вътрешната икономика, да увеличим технологичните възможности на всички сфери на живота и да използваме по-ефективно ресурсния, производствения, логистичния и научния потенциал, с който разполагат нашите далекоизточни региони и на страната като цяло.

• Взаимодействието с нашите приятели в АТР, страните от Глобалния Юг, не е свързано с настоящата политическа конюнктура. <…> Това е свързано с взаимни национални интереси. Нашите икономики се допълват взаимно, ние сме съседи, имаме много общи интереси, общи подходи. <…> Имаме много добри, добросъседски отношения с много страни: с КНР, с Индия, Индонезия. От десетилетия имаме специални отношения с Малайзия, Тайланд и Виетнам.

• Никога не сме отказвали да сътрудничим с тези, които искат да работят с нас. Имаме стабилна, предвидима външна и икономическа политика. Това е нашето обективно конкурентно предимство.

• По политически причини много европейски компании напуснаха [руския пазар] – със загуби за себе си. Много от тях нямат търпение да изчезнат всички политически ограничения и биха искали да се върнат във всеки един момент.

• [Политиката на протекционизъм] е вредна както за тези, които я използват, така и е вредна за световната икономика и международната търговия. <…> Съвременният свят е много взаимосвързан. Много е сложно и вредно да се затвориш в някаква собствена национална черупка.

• Силата На Сибир е взаимноизгоден проект, един от най-големите енергийни проекти в света. Що се отнася до цените, те са пазарни и се изчисляват по същата формула, както са се изчислявали за доставките до Европа. <…> В Европа цените са едни, в Азия – други. Но формулата за определяне на цената е една и съща, тя е абсолютно пазарна.

• Въвеждането на безвизов режим за влизане на граждани на Руската Федерация на територията на Китайската Народна Република е знак за приятелство, което ние високо ценим. Това ще допринесе за увеличаване на взаимните пътувания, както и за създаване на по-благоприятни условия за бизнес и, разбира се, за сближаване на двете страни.

• Русия-САЩ: Водим открит диалог с Президента Тръмп. Има споразумение, че при необходимост можем да се обаждаме един на друг, да се свързваме, да разговаряме. <…> Имаме добри предложения за работа с американски компании в Аляска. Там има ресурси, а ние имаме технологии за добив и втечняване на газ, които са много по-ефективни от тези, с които разполагат някои от нашите американски партньори.

Facebook

Twitter



Shares