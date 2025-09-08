Сирия възобновява износа на суров петрол за първи път от 14 години

Сирия възобнови износа на суров петрол за първи път от повече от 14 години.

Във вторник сирийското министерство на енергетиката обяви отпътуването на пратка от 600 000 барела тежък суров петрол от пристанището Тартус в рамките на сделка с BeServ Energy.

Този ход проправи пътя за постепенно завръщане на сирийския петролен сектор на световните пазари след години на война и санкции.

„Този ​​танкер превозва товар от 600 000 барела, закупени от BeServ Energy, глобална компания за търговия с петрол. Тази пратка се счита за добра новина и начало на възстановяване на петролния и газовия сектор в Сирия“, каза Рияд Джубаси, заместник-директор на Главната администрация по петрол и газ към сирийското министерство на енергетиката.

„Днес петролът започна да се изпомпва на танкера Nissos Christiana, собственост на BeServ Energy. Това е първата пратка сирийски суров петрол, предназначен за износ, оценена на 600 000 барела“, каза Мустафа Марати, директор по връзките с обществеността на Главната администрация по петрол и газ към сирийското министерство на енергетиката.

Действията на Сирия съвпаднаха с по-широки международни събития, най-вече с решението на САЩ в началото на юни да отменят санкциите срещу Сирия, което позволи на западните компании да се върнат на сирийския пазар в областта на проучването и добива на нефтени находища.

През юли сирийското правителство подписа и меморандум за разбирателство с базирания в Дубай пристанищен оператор DP World на стойност 800 милиона щатски долара за развитието на сирийското пристанище Тартус, което е индикация за завръщането на Сирия в глобалната инвестиционна мрежа след години на изолация.

Експерти заявиха, че възобновяването на износа на суров петрол от Сирия ще бъде от полза за икономическото развитие на страната.

„Това показва, че местният пазар на петрол е напълно покрит. Също така показа, че стратегическият резерв е безопасен и остава в излишък, ето защо страната може да го изнася. Износът може да донесе чуждестранна валута за страната и да намали търговския дефицит. Това със сигурност е много положително, защото генерира нови приходи за страната, които могат да бъдат използвани за обществени услуги и да подобрят условията на живот на нейните граждани“, каза Хани Канани, икономически експерт в Сирия.

Видео:

Източник: CCTVPlus

