Първият товарен влак Китай-Европа за Турция тръгва от Гуанджоу

В събота районът на Големия залив на Китай-Хонконг-Макао стартира първата си товарна влакова линия Китай-Европа до Турция.

Влакът, превозващ 50 контейнера, тръгна от международното пристанище Гуанджоу и се очаква да пристигне в Истанбул след 20 дни.

Влакът е натоварен с домакински уреди, дрехи и стоки от първа необходимост. Използвайки комбинирана железопътно-морска транспортна система, той ще напусне Китай през пристанище Хоргос и ще измине около 10 000 километра, за да стигне до Истанбул.

„В миналото компаниите в района на Големия залив можеха да изнасят продуктите си до Турция само по море или въздух. Сега, с товарната влакова линия Китай-Европа, времето за доставка се намалява с около 15 дни в сравнение с морския превоз, а разходите са около 60 процента от въздушния превоз, което го прави много по-икономичен избор“, каза Уанг Уенпинг, генерален мениджър на компания за митническо деклариране в Гуанджоу.

Успешното стартиране на влака укрепва логистичните връзки с Близкия изток и разширява железопътните връзки със средиземноморските страни.

През първите осем месеца на тази година митницата в Гуанджоу е обработила 243 товарни влака Китай-Европа, като е оформила 20 700 TEU.

Източник: AMSP.link

