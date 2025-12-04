В навечерието на посещението си в Индия Владимир Путин даде интервю за телевизионния канал India Today.

Той определи отношенията между Москва и Ню Делхи като уникални и разкри подробности от обсъждането на мирния план за Украйна. Ключовите изявления на президента са в материала на РИА Новости.

За преговорите със САЩ в Кремъл

Срещата със специалния представител Стивън Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Кушнер в Москва беше полезна. Вашингтон раздели 27-те точки от плана на четири пакета и предложи да се обсъждат поотделно:

Това, което ни донесоха американските колеги, се основаваше по един или друг начин на нашите договорености преди тази среща с президента Тръмп в Аляска“.

Путин уточни, че е трябвало да обсъди почти всеки един от тях, затова срещата с американската делегация е отнела толкова много време. Имало е въпроси, с които Русия не е била съгласна:

Да се постигне конфликтните страни да стигнат до някакъв консенсус е трудна задача“.

Да се каже какво точно подхожда на Москва, е преждевременно. Това може да попречи на работата, която САЩ се опитват да организират, занимавайки се с челночна дипломация.

За условието за приключване на СВО

Президентът припомни, че ДНР и ЛНР не са искали да живеят с Украйна и са изразили това на референдуми. Русия се е опитвала да изгради отношения, но Киев не е признавал тези републики:

Веднага казахме на Украйна, на украинските войски: хората не искат да живеят с вас, те излязоха на референдум, гласуваха за независимост, изтеглете войските си и няма да има военни действия“.

ВСУ отказаха да напуснат Донбас, предпочетоха да воюват и „довоюваха“:

Или ще освободим тези територии с оръжие, или украинските войски ще напуснат тези територии и ще спрат да убиват хора“.

За участието в Г8

Президентът заяви, че Москва не планира да се върне в „Голямата осмица“:

Не ми е много ясно защо страните, които са членки на Г7, се наричат Г7. Какво е толкова голямо в това?“.

Говорейки за намаляването на ролята на участниците в обединението в световните дела, Путин даде за пример рецесията в Германия:

Тяхната част в световната икономика постоянно намалява. Това е очевиден факт, който всички виждаме. Тенденцията е такава, каквато е. И тя ще продължи“.

За сътрудничеството между Русия и Индия

Путин подчерта, че взаимодействието се развива в много направления:

„Няма да говоря за историята на нашите отношения, защото тази история е уникална по характер“.

Повече от 90% от разплащанията между страните се извършват в национални валути. Москва и Ню Делхи планират да разширят сътрудничеството си в нови области:

Имаме цялостен план за сътрудничество, който обхваща най-важните сфери: високи технологии, космически изследвания, ядрена енергетика“.

За провала на санкциите

Някои решения, включително от страна на ЦБ, позволяват на Русия и Индия да се справят с ограниченията:

„Съществуват определени сложности, но има решения. Можем да преминем към наличните ни системи за финансова електронна информация на Банката на Русия и индийските ни колеги. И ние последователно извършваме тази работа”.

Държавите, които се опитват да пречат на търговията на трети страни, в крайна сметка сами понасят загуби.

За специалните отношения с Моди

Президентът разказа, че с премиера Нарендра Моди ги свързват не само делови, но и лични отношения. Лидерите имат за какво да си говорят:

Много се радвам да се срещна с моя приятел премиера Нарендра Моди“.

От момента на обявяването на независимостта си Индия е изминала колосален път на развитие. Хората не винаги забелязват промените в ежедневието си, но според Путин резултатът, постигнат от страната, е истинско чудо.

Президентът ще посети Индия на 4-5 декември. Официалните преговори ще се състоят в петък, а срещата ще се проведе в тесен и разширен състав. След това Путин и Моди ще изнесат речи на пленарното заседание на руско-индийския бизнес форум. Страните ще подпишат пакет от документи. В края на срещата лидерите ще направят изявление пред медиите.

източник: ria.ru

