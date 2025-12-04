Струнен квартет „Тонъ“ с дебютен концерт в Габрово

На 7 декември 2025 г., от 11:30 часа, в Зелената зала на Дом на културата „Емануил Манолов“ габровската публика ще има възможност да присъства на първия концерт на новия струнен квартет „Тонъ“.

В своя дебют младите музиканти представят две знакови произведения – Третия квартет на Александър Глазунов и Петия квартет на Дмитрий Шостакович.

Концертът поставя във фокус връзката между двамата композитори, разглеждана през линията „учител и ученик“ – отношения сложни, контрастни по време и стил, но изградени върху дълбоко взаимно уважение. Музикантите ще вплетат в програмата и кратък разказ за техните житейски пътища, за контекста на епохата и за начина, по който тези истории звучат в избраните творби.

Струнен квартет „Тонъ“ обединява четирима активни инструменталисти – Виктор Тренев и Магдалина Вутова (цигулки), Илина Илиева (виола) и Момчил Пандев (виолончело). Съставът работи с внимание към интерпретацията и към диалога с публиката, като търси модерно и достъпно представяне на камерната музика. В изпълненията си те комбинират музика и разказ, за да доближат класическия репертоар до съвременния слушател.

Концертът е сред инициативите, чрез които Община Габрово подкрепя развитието на млади артисти в България.

Билети за събитието се предлагат на касата на Драматичния театър, на място преди концерта, както и онлайн чрез платформата Entase: https://entase.to/zJO.

