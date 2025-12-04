Кметът Васил Терзиев получи отличие от „Виенския клуб“ за подкрепа и партньорство

Наградата е по повод 30-годишен юбилей на сдружението

Кметът на София Васил Терзиев получи отличие от сдружение „Виенски клуб“ за оказваното партньорство и подкрепа към организацията. Наградата беше връчена по повод 30-годишнината от основаването на „Виенски клуб“ по време на ежегодния Виенски благотворителен бал.

„Няма нищо по-благородно от това да оставим по-светло бъдеще за децата. Пожелавам ви все повече да можете да давате.“ Това каза кметът на София Васил Терзиев. Той поздрави създателите на “Виенския клуб”, чиято енергия е дала старт на инициативата и е спомогнала тя да продължи 30-т години. Пожелавам много вдъхновение и да надградите всичко, което сте положили като една здрава основа, посочи също столичният кмет.

Пожелавам си заедно в следващата инициатива на „Виенския клуб“ да подобрим рекорда за благотворителност в подкрепа на добри каузи. Каузи, които променят нашия град и държава към по-добро, заяви също Васил Терзиев.

Вече 30 години Виенският клуб успешно изпълнява мисията си да бъде мост между София и Виена, между България и Австрия – мост, изграден върху ценности, култура и взаимно уважение. През тези години клубът се превърна в пример как една гражданска инициатива може да обединява хора, идеи и институции в името на общото благо. Особено значим е приносът на клуба към културния живот на столицата чрез традицията на Виенския бал – събитие, което пренася духа на Виена в сърцето на София и ежегодно подкрепя благородни каузи.

На събитието присъстваха почетния председател на сдружението Мария Нейкова. Отличия за подкрепа към инициативите на “Виенския клуб” получиха редица представители на бизнеса и общественици.

