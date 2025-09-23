Проведе се кампания „Направи дете щастливо“

Да изкачиш Мусала с инвалидна количка на връх деня на независимостта

Ели е на 15 години и до вчера не смееше да мечтае да стъпи на най-високия връх на Балканите, защото съдбата е отредила да не може да ходи.

В продължение на 1 година, екипът на проект Активни днес, реализиран с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, с помощта на дарители и съмишленици, създаде условия и възможност Ели да достигне Мусала, водена от доброволци на сдружението и нейната майка Яна Димитрова. Пътят за нея започна от Национален дворец на културата гр. София, където на 21.09 беше изпратена към висините на Рила с пъстра музикална програма, високо оборудван специализиран транспорт и екип доброволци. Едновременно с нея, към хоризонта на Созопол, потегли и Виктория Предева, на 20 г. с ДЦП, която за пръв път вчера срещна морето с помощта на група доброволци на Активни днес и специализирана инвалидна количка, закупена в рамките на проекта. Двете момичета ще прекарат 7 дни на планина и море с богата програма от дейности, която цели да насърчи активния и пълноценен начин на живот за хора с увреждания.

Инициативата е поредния добър пример за успешно сътрудничество между Активни днес, институции, гражданското общество, корпоративния сектор и успешни популярни личности.

За организатора: Активни днес е проект на Сдружение Български щит, защитен и финансиран от Национална програма за изпълнение на младежки дейности на Министерство на младежта и спорта.

