Главата на ЛНР Леонид Пасечник на среща с президента Владимир Путин разказа за обстановката в републиката.

Според него ситуацията в региона остава сложна и напрегната, но благодарение на усилията на руските военни тя е достатъчно контролирана.

Това, разбира се, се дължи преди всичко на факта, че на нашата територия минава линията на бойното сражение, където се водят пълномащабни военни действия“.

От своя страна президентът предложи на Пасечник да обсъдят ситуацията в реалния сектор на икономиката на региона.

За възстановяването на ЛНР

Пасечник разказа на президента за хода на възстановяването на жилищата и подземните комуникации в републиката, мерките за подкрепа на промишлеността и селското стопанство, взаимодействието с регионите — шефовете.

Също така Путин и главата на републиката обсъдиха въпроси, свързани с водоснабдяването на населението, рекултивацията на мини и отпадъчни купове, залесяването.

В центъра на вниманието беше и подкрепата за участниците в специалната операция и кадровият проект „Героите на Луганщина“.

източник: ria.ru

