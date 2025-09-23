САЩ и Русия трябва да изпълнят своята специална, основна отговорност за ядрено разоръжаване

Съединените щати и Русия, като двете страни, поддържащи най-големите ядрени арсенали в света, трябва сериозно да изпълняват своята специална и основна отговорност за ядрено разоръжаване, заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун във вторник.

Руският президент Владимир Путин потвърди в понеделник, че Русия е готова да продължи да спазва основните числени ограничения на Новия договор за съкращаване на стратегическите оръжия (Нов СТАРТ) в продължение на една година след изтичането му през февруари 2026 г. Той добави, че Москва по-късно ще определи дали да запази тези доброволни ограничения въз основа на развиващите се обстоятелства, съобщи информационна агенция Синхуа.

Путин заяви, че тази мярка ще бъде осъществима само ако САЩ предприемат същата стъпка и се въздържат от действия, които подкопават или нарушават съществуващия баланс на възможностите за възпиране.

„Китай приветства позитивното отношение на Русия. Позицията на Китай по Новия СТАРТ между Съединените щати и Русия е последователна. Като две страни с най-големи ядрени арсенали, САЩ и Русия трябва сериозно да изпълнят своята специална и основна отговорност за ядрено разоръжаване, да възобновят прилагането на Новия СТАРТ и да обсъдят последващи договорености. Те трябва да продължат да правят по-нататъшни съществени и съществени съкращения на своите ядрени арсенали по проверим, необратим и правно обвързващ начин. Това е и общото очакване на международната общност“, каза Гуо на редовен брифинг за пресата, проведен в Пекин.

Подписан от Русия и САЩ през 2010 г., Новият СТАРТ налага ограничения върху броя на разположените ядрени бойни глави и стратегически системи за доставка. Той остава единственото действащо споразумение за контрол на ядрените оръжия между двете ядрени суперсили. Москва и Вашингтон официално удължиха договора с пет години през февруари 2021 г.

През февруари 2023 г. Путин подписа закон, с който се спира участието на Русия в Новия СТАРТ, въпреки че страната не се оттегли изцяло от договора.

Видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus

