Ден на живото общуване

Европейският ден на езиците е традиционен фестивал, провеждан в Москва през септември по инициатива на Кластъра на културните институти на Европейския съюз (EUNIC).

Тази година домакин на събитието беше Френският лицей „Александър Дюма“. На 20 септември в неговите зали и аудитории се проведоха десетки лекции, майсторски класове, презентации и кратки „езикови срещи“.

Българската програма на фестивала беше една от най-обширните. На щанда на Българския културен институт посетителите можеха да научат за български забележителности и дори да спечелят книга от български автор за решаване на езикова загадка. Състезания за посетители бяха водени от бъдещи българисти и преводачи – студенти от Московския държавен лингвистичен университет и Московския държавен университет. Междувременно, на спортната площадка на лицея, на преносими маси, се проведоха оживени разговори с носители на европейски езици. Участниците можеха да разговарят на български с директора на БКИ Виктор Бойчев, фотографа Васил Василев, преводачката Луиза Кръстанова и преподавателката Дарина Михайлова.

Специално за тези, които владеят добре български език, Виктор Бойчев проведе диктовка по книгата на Антон Дончев „Време разделно“. Всички участници в диктовката получиха подаръци от Българския културен институт. Прекрасни открити уроци проведоха преподавателките по български език Галина Федорина и Елизавета Тарасова. Лекциите им бяха допълнени от прожекция на документалния филм „Пътят на светлината“, който обяснява ролята на учениците на светите братя Кирил и Методий, работили на българска земя, в разпространението на писмеността.

Българският културен институт благодари на всички участници и гости на фестивала. Специални благодарности на фотографа Васил Василев за заснемането на зашеметяващите кадри от този интересен ден!

