Световните лидери призовават за подновен ангажимент към Устава на ООН

Световните лидери призоваха за подновен ангажимент към мултилатерализма и основополагащите принципи на Устава на Организацията на обединените нации на специална сесия в Общото събрание в понеделник, когато Организацията на обединените нации отбеляза 80-ата си годишнина от основаването си.

Темата на тазгодишната историческа среща – „По-добри заедно: 80 и повече години за мир, развитие и права на човека“ – беше подчертана в няколко речи, както и необходимостта от укрепване на Устава на Организацията на обединените нации, който се роди от руините на войната. Едночасовото честване смеси исторически размисъл с неотложни призиви.

Председателят на Общото събрание на ООН Аналена Бербок заяви, че 80-годишнината от основаването на Организацията на обединените нации идва в повратна точка и държавите-членки на ООН трябва да изберат правилния път, за да покажат на света, че могат да бъдат по-добри заедно, каза тя, добавяйки, че „по-добри заедно“ е повече от мото, а трудно извоювана истина и ангажимент за следващите 80 години.

„По-добре заедно означава да действаме там, където е трудно да се действа, да избираме диалог и дипломация, когато разделението е по-лесно. Надеждата, на тази 80-та годишнина, означава, че тази сесия ще бъде запомнена не само заради своята знакова година, но и като момента, в който призовахме за изключителна решителност, равна на изключителните предизвикателства, пред които сме изправени“, каза Бербок.

Междувременно генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че ръководните принципи на световната организация са „под атака, както никога досега“, посочвайки конфликтите, глада и климатичния хаос.

Той подчерта, че за да се справят с тези предизвикателства, е необходимо не само да се защити статутът на Организацията на обединените нации, но и да се засили нейната роля.

„Принципите на Организацията на обединените нации са подложени на атака, както никога досега. Докато се срещаме, цивилните са обект на нападения, а международното право е потъпквано. Докато се срещаме, бедността и гладът се увеличават, тъй като напредъкът по Целите за устойчиво развитие се колебае. Докато се срещаме, планетата гори от пожари, наводнения и рекордна жега, бушуваща в климатичен хаос. И в същото време се движим към многополюсен свят, но без силни многостранни институции, с многополюсността като негови рискове, както Европа научи по време на Първата световна война“, каза той.

„За да се справим с тези предизвикателства, ние не само трябва да защитаваме Организацията на обединените нации, но и трябва да я укрепваме. И това е целта на Програма 2030, Пакта за бъдещето и инициативата UNAT да обновят основите на международното сътрудничество и да гарантират, че можем да постигнем успехи за хората навсякъде“, каза Гутериш.

Също на специалната сесия бившият президент на Либерия Елън Джонсън Сърлийф и бившият норвежки премиер Гро Харлем Брундтланд споделиха своите виждания за ролята на Организацията на обединените нации в областта на мира и сигурността, устойчивото развитие и правата на човека, призовавайки за засилено сътрудничество и действия в многостранната рамка.

