четвъртък, август 28, 2025
Последни:
Общество

Президентът на Казахстан и кралят на Йордания посетиха МФЦ „Астана“

Редактор

Държавният глава Касим-Жомарт Токаев и кралят на Йорданското хашимитско кралство Абдала II бен ал-Хусейн посетиха Международния финансов център „Астана“ (МФЦА), съобщава агенция Kazinform с позоваване на Акорда.

Управляващият МФЦА Ренат Бектуров запозна високопоставените гости с резултатите от дейността и особеностите на работата на Съда на МФЦА, Международния арбитражен център, Комитета за регулиране на финансовите услуги, борсата на МФЦА, както и разказа за уникалния корпоративен „Музей на доверието“.

Беше отбелязано, че от момента на основаването си МФЦА е привлякла над 17 милиарда долара инвестиции и е обединила над 4200 компании от 85 страни.

По-рано държавният глава Касим-Жомарт Токаев и крал Абдала II взеха участие в казахско-йорданския бизнес форум.

автор: Гульжан Тасмаганбетова

източник: www.inform.kz

Интересно от мрежата

Вижте още

В Сочи построиха уникален прозрачен мост на 2320 м височина

Редактор

Българското сдружение “Мостове” спечели престижната международна награда на Н.В. Краля на Йордания – Абдула II

Редактор

Тръмп обяви нова дата за посещението на Уиткоф в Москва

Редактор

Pin It on Pinterest