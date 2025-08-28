Белият дом не извключва въвеждането на санкции

Вашингтон се опитва да убеди Киев да сключи споразумение с Русия. И САЩ разполагат с достатъчен арсенал от средства за оказване на натиск върху Украйна, освен митата, смятат анализатори, анкетирани от „Известия“. По-рано Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон вече не участва във финансирането на ВСУ. В същото време отказът на САЩ от санкции срещу Русия оказва положително влияние върху преговорния процес, заявиха пред „Известия“ в Министерството на външните работи на Русия. При това за Москва е важна легитимността на подписалите евентуално споразумение от страна на Украйна. Без твърда законност всякакви споразумения с Киев ще бъдат юридически спорни, обръщат внимание експертите.

Как напредва диалогът между Русия и САЩ по въпроса за Украйна

Стремежът на администрацията на Доналд Тръмп да се въздържа от налагането на нови антируски санкции оказва положително влияние върху преговорния процес, заяви пред „Известия“ посланикът по специални поръчения на МВнР на РФ Родион Мирошник.

Опитът показва, че няма смисъл да се оказва натиск върху Русия. Фактът, че Тръмп се въздържа от каквито и да било резки действия, само подчертава, че те са настроени именно към търсене на варианти за политико-дипломатично уреждане на конфликта. Предишните опити за заплахи не доведоха до нищо, каза дипломатът пред „Известия“.

Има усещане, че президентът Путин е обяснил на американския си колега безперспективността на натиска върху нашата страна, смята проректорът на Дипломатическата академия Олег Карпович.

Още повече, че заплахите за вторични санкции срещу партньорите на Москва вече доведоха до обединението на Индия и Китай, както и до нарастване на антиамериканските настроения в страните от Глобалния Юг, счита експертът.

Вашингтон продължава да полага дипломатически усилия за прекратяване на конфликта. Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф на 26 август заяви, че тази седмица ще се срещне с украински представители в Ню Йорк. Според Bloomberg, в състава на киевската делегация ще влязат шефът на кабинета на украинския президент Андрей Ермак и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) Рустем Умеров. На дневен ред ще бъдат гаранциите за сигурност и евентуална среща на лидерите на Русия, САЩ и Украйна.

При това Съединените щати поддържат постоянни контакти с Русия, отбеляза Уиткоф. Москва високо цени мирните усилия на президента на САЩ и счита, че те наистина могат да помогнат за разрешаването на конфликта около Украйна, заяви прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков.

„Смятаме, че тези усилия са много важни и наистина могат да помогнат за разрешаването на този сложен, дългогодишен и непровокиран от нас конфликт“, подчерта той.

В същото време все още няма напредък в преките преговори между Русия и Украйна. Въпреки че ръководителите на делегациите на двете страни са в постоянен контакт, датите за следващия кръг от диалога не са определени, подчерта Песков. Припомняме, че преговорните групи на Руската федерация и Украйна проведоха три срещи в Истанбул, в резултат на които бяха постигнати хуманитарни споразумения за обмен на пленници и тела на загиналите.

В началото на септември Русия и Украйна ще проведат няколко срещи за събиране на семейства, заяви пред „Известия“ омбудсманът по правата на човека в Руската федерация Татяна Москалкова.

— В момента имаме около осем семейства, които молят да бъдат събрани. Това е много сложна история, защото на повечето от тях са изтекли паспортите и трябва да се изготвят документи. Ако става въпрос за възрастни хора, трябва да се уредят пътуването им, да се осигури линейка, да се реши въпросът с Международния комитет на Червения кръст. Но ние се договорихме, че в началото на септември ще проведем редица срещи за събиране на такива семейства“, отбеляза Москалкова.

Администрацията на Тръмп дори посочи желания срок за приключване на конфликтите в Украйна и Близкия изток: до края на 2025 г. Това заяви Уиткоф на заседание на кабинета на министрите на САЩ. По-рано американският вицепрезидент Джей Ди Ванс призна, че не е възможно да се постигне прекратяване на конфликта в Украйна „за една нощ“, но изрази надежда, че това ще се случи не по-късно от шест месеца.

Като определя срокове за уреждане на конфликта, Тръмп работи за своя електорат, опитвайки се да отговори на образа на миротворец и силен лидер. Другите му изявления показват, че той е осъзнал колко сложни са противоречията, които стоят в основата на украинския конфликт, каза Олег Карпович в разговор с „Известия“.

В западните медии се появяват публикации, че нова среща между президентите на Русия и САЩ може да се състои в Пекин по време на честването на 80-годишнината от края на Втората световна война. Владимир Путин вече потвърди визитата си в КНР, а Доналд Тръмп заяви намерението си да посети Китай през тази година или „скоро след“ началото на 2026 г. Дмитрий Песков не коментира възможността за среща на руския лидер с американския му колега в Пекин.

Важно е, че Москва и Вашингтон водят диалог по широк кръг от въпроси. По-специално, президентите на двете страни обсъдиха въпроса за намаляване на запасите от ядрено оръжие, заяви Доналд Тръмп. Темата за стратегическите въоръжения е особено актуална поради наближаването на крайния срок на договора за съкращаване на стратегическите и настъпателни въоръжения (СНВ-III) през 2026 г. САЩ имат намерение да привлекат Китай към преговорите, но засега Пекин не проявява интерес към това.

Възстановява се и икономическото сътрудничество. Например, Русия и САЩ биха могли да си сътрудничат в областта на атомната енергетика и металургията, включително в областта на редките и редкоземни метали, съобщи първият вицепремиер на Русия Денис Мантуров. По-рано се състоя продуктивна визита на шефа на „Роскосмос“ Дмитрий Баканов в САЩ. А според информация на The Wall Street Journal, ExxonMobil и „Роснефть“ са обсъждали възможността за възобновяване на работата по проекта „Сахалин-1“ в случай, че това решение бъде одобрено от правителствата на двете страни.

Ще успее ли Вашингтон да принуди Киев да сключи сделка с Русия

В процеса на урегулиране на украинския конфликт остават две важни пречки. Първата от тях е липсата на легитимност на Владимир Зеленски. Според конституцията на Украйна, неговите правомощия като държавен глава изтичат през май 2024 г. Русия не счита Владимир Зеленский за легитимен президент, но признава статута му на де факто лидер, заяви министърът на външните работи Сергей Лавров в интервю за NBC. „Когато се стигне до подписване на юридически документи, всички трябва да имат ясно разбиране, че подписващият е легитимен“, отбеляза министърът.

В отговор на исканията на Зеленски за незабавна среща с Владимир Путин Сергей Лавров отново подчерта, че такива преговори са възможни само след внимателно проучване. Доналд Тръмп в отговор на забележките за нелегитимността на Зеленски каза, че това няма значение.

Нелегитимният договор може да бъде признат за нищожен не само от наша страна, но и от всички останали участници в споразумението, подчерта Родион Мирошник.

„Споразуменията трябва да отговарят на всички норми на международното право и да бъдат задължителни, включително за европейските страни, които подхождат много внимателно към всичко, за потенциалните страни-гаранти. За да няма изкушение в даден момент да се признае споразумението за нищожно, когато не се иска да се изпълняват задълженията“, каза той.

Нелегитимността на украинските власти означава, че предполагаемото мирно споразумение ще бъде юридически спорно, заяви в коментар за „Известия“ доцентът по политическа теория в МИМО МИД РФ Иван Лошкарев.

— Затова позоваването, например, на украинските власти на нормите на конституцията е толкова условно, колкото и легитимността на тези власти. Във всеки случай, ако споразумението бъде сключено, то ще бъде политико-правно, а не строго правно, — отбеляза експертът.

Освен въпроса за законността на властта, остава нерешен и проблемът с гаранциите за Киев. По-рано руският президент заяви, че е необходимо „да се работи за осигуряване на сигурността на Украйна“. Въпреки това, вместо да се придържат към принципите на общата сигурност, европейските лидери продължават да настояват за влизане на войски на украинска територия. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц предлага да се засили натискът върху Москва, а премиерът на Италия Джорджа Мелони прокарва гаранции на базата на петата статия на НАТО за колективна отбрана, но без официално членство на Украйна.

Руските официални лица неколкократно подчертаха, че Москва е против вкарването на западни войски в Украйна под какъвто и да е флаг. Всъщност именно разширяването на военната инфраструктура на НАТО е една от основните причини за настоящата конфликтна ситуация в Украйна.

Доналд Тръмп не налага санкции срещу Русия, тъй като те не са дали очаквания от техните автори резултат. Освен това, ограниченията вредят на самите ЕС и САЩ, заяви пред „Известия“ първият заместник-председател на Комитета на Съвета на федерацията по международни въпроси Владимир Джабаров.

— Не случайно той заговори за това, че трябва да се наложат санкции срещу Украйна. Мисля, че много страни от Европа и Киев ще се въздържат. Но ако не ни чуят и се опитат да въоръжат Украйна и дори да разположат там войски, то мирът е все още далеч, — каза сенаторът пред „Известия“.

Владимир Джабаров отбеляза, че в следващите два месеца ще стане ясно дали отношенията между Русия и САЩ се нормализират.

На този фон в Белия дом обмислят различни варианти за натиск върху Украйна. САЩ вече няма да участват във финансирането й, а оръжията ще се доставят за сметка на страните от НАТО, заяви Доналд Тръмп. Американският лидер не изключи и санкции срещу Киев.

„Мога да спася хората чрез налагане на санкции или чрез много мощна система от мита, които са много скъпи за Русия, Украйна или когото и да било“, заяви Тръмп.

Инструментите за влияние на САЩ върху Киев са многостранни. Това включва оповестяването на чувствителна информация за корупционни дейности и чуждестранни активи на украински политици. Това е и прекратяването на обмена на разузнавателна информация, помощта при планирането на операции. Възможно е също така забавяне в приемането на решения за помощ за Украйна в рамките на НАТО.

По-строгите форми на натиск могат да включват въвеждането на тарифи за отделни стоки, лични санкции, отбеляза Иван Лошкарев.

При това Тръмп трябва да оказва натиск не само върху Киев. Според данни на Politico, републиканецът е убедил премиера на Унгария Виктор Орбан да не пречи на присъединяването на Украйна към ЕС. Членството й в съюза е една от исканите гаранции за сигурност. По-рано подобна информация беше публикувана от Bloomberg. В Будапеща обаче вече опровергаха, че е имало такъв разговор, както и че Унгария е оттеглила ветото си върху присъединяването на Украйна към ЕС.

автор: Кирилл Фенин

източник: iz.ru

Facebook

Twitter



Shares