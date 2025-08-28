четвъртък, август 28, 2025
Общество

Президентът на ОАЕ приключи братската си визита в Египет

Президентът на ОАЕ Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян напусна град Ню Аламейн в края на братската си визита в Арабската република Египет.

На международното летище Ел Аламейн Негово Височество беше изпратен от египетския президент Негово Превъзходителство Абдел Фатах Ел-Сиси.

По време на закуската двамата лидери обсъдиха дългогодишните приятелски връзки между ОАЕ и Египет и проучиха възможностите за по-нататъшно укрепване на отношенията в полза на двете страни и техните народи.

източник: www.wam.ae

